Самое важное политическое событие ноября в мире

16:55 08 ноября Киев, Украина

Несмотря на то, что попытки иностранных игроков повлиять на американский электорат в значительной степени были сдержаны, эксперты придерживаются мнения, что Россия будет продолжать использовать дезинформацию, дестабилизировать ситуацию после выборов, пытаясь поставить под сомнение честность выборов и навредить избранному президенту.

Тем более, что исходя из опыта 2016 года, самый серьезный ущерб, нанесенный вмешательством России в 2016 году, был причинен именно после выборов - вмешательство привело к столкновению президента с разведывательным сообществом США и подорвало веру в американскую демократию.

ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры выступили с совместным заявлением касательно того, что в этом году подсчет голосов займет большее количество времени из-за объема бюллетеней для голосования по почте, что может быть использовано иностранными игроками и киберпреступниками для распространения дезинформации, в том числе сообщений о подавлении избирателей, кибератаках, направленных на избирательную инфраструктуру, мошенничестве со списками избирателей или бюллетенями и других проблемах, призванных убедить общественность в незаконности выборов.

Кроме того, США ранее сообщали, что главным вызовом является возможная DDoS-атака на сайт с результатами голосования и массированная атака в соцсетях, которая заставит усомниться в достоверности итогов голосования.

Цель вмешательства иностранных игроков, таких как Россия, Китай и Иран, в президентские выборы в США – ослабление страны путем сеяния хаоса среди американских избирателей и подрыва доверия к американской демократии.