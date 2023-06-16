Саммит в Хиросиме был сфокусирован на победе Украины

С 19 по 21 мая в Японии прошла встреча G7. Лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также Европейского Союза обсуждали будущие шаги по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако большая часть встречи была уделена войне в Украине, а именно – предоставлению нашей стране всех инструментов для скорейшей победы.
На прошедшем саммите G7 в японском городе Хиросима, большое внимание западные лидеры и их приглашенные гости уделяли расширению и ужесточению режима санкций против России. Стоит отметить, что сокращение российских нефтегазовых доходов за первые четыре месяца этого года составляет 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Российские компании используют все возможные каналы и предлагают большие скидки для поддержания объемов экспорта. Однако результатом стало резкое снижение их прибыли, а также обильное предложение на мировом рынке. Кроме того, цена на природный газ в Европе вернулась к довоенным уровням. Помимо закрытия лазеек в ограничениях на импорт высоких технологий из России, ЕС сейчас готовит запрет на экспорт российских алмазов, который нанесет очередной удар по экономике агрессора.
Но не санкциями едиными побеждается Россия. Если вспомнить первые дни полномасштабного вторжения РФ, президент Украины Владимир Зеленский сказал: “Мне не нужна машина, мне нужны боеприпасы”. Теперь он вновь напоминает об этом, что, хотя санкции и похвальны, Украине нужно больше оружия и боеприпасов. ВСУ не перестают удивлять западных экспертов своей способностью в несколько раз быстрее обучаться работе с новыми видами западной техники.
Новым ключевым событием в оказании военной помощи Украине является организация так называемой “истребительной коалиции”, которая должна передать Киеву несколько эскадрилий F-16. Один вопрос, который до саммита в Японии мешал принятию решения о необходимом усилении ВВС Украины, был связан с риском возможных ударов по территории России, но Киев, как всегда, уверил западных партнеров, что не будет использовать истребители для таких задач. К слову, ряд европейских государств выступили с заявлениями, что начнут обучение украинских пилотов уже с первого июня.
В ходе тщательно готовящегося предстоящего контрнаступления украинской армии необходимо будет защитить только что обученные бронетанковые бригады от ударов российской авиации с помощью мобильных зенитно-ракетных комплексов. Хотя направление главного прорыва все еще остается неопределенным, несколько недавних контратак заставили оккупантов перейти в оборону в единственном месте, где еще продолжалась попытка россиян атаковать, а именно в Бахмуте.
В тоже время, украинская армия отдает отчет своим действиям и не верит в чудеса. Поэтому Зеленский неоднократно повторял, чтобы на Западе не рассчитывали на колоссальные отвоевания территорий. И хотя всем нам очень хочется скорейшей победы и возвращения под контроль украинской земли, большинству понятно, что для ВСУ главным ресурсом являются люди и поэтому необходимо проявить терпение, чтобы избежать как можно большего количества жертв.
Очень хорошо, что на Западе слышат такой сигнал и с японского саммита становится ясно о готовности вооружить Украину всеми средствами, необходимыми для победы не только в долгой войне, но и в предстоящем контрнаступлении. Каждый небольшой тактический успех вызывает сильный резонанс в Кремле, а каждый признак неумелого и растерянного руководства увеличивает деморализацию российской армии - таким образом, победа Украины становится все более осязаемой. Наконец вырисовывается формула, которая поможет нам одержать победу в войне против агрессора и видя то, как она работает, Запад готов продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется и не склонять к переговорам с Кремлем.
На прошедшем саммите G7 в японском городе Хиросима, большое внимание западные лидеры и их приглашенные гости уделяли расширению и ужесточению режима санкций против России. Стоит отметить, что сокращение российских нефтегазовых доходов за первые четыре месяца этого года составляет 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Российские компании используют все возможные каналы и предлагают большие скидки для поддержания объемов экспорта. Однако результатом стало резкое снижение их прибыли, а также обильное предложение на мировом рынке. Кроме того, цена на природный газ в Европе вернулась к довоенным уровням. Помимо закрытия лазеек в ограничениях на импорт высоких технологий из России, ЕС сейчас готовит запрет на экспорт российских алмазов, который нанесет очередной удар по экономике агрессора.
Но не санкциями едиными побеждается Россия. Если вспомнить первые дни полномасштабного вторжения РФ, президент Украины Владимир Зеленский сказал: “Мне не нужна машина, мне нужны боеприпасы”. Теперь он вновь напоминает об этом, что, хотя санкции и похвальны, Украине нужно больше оружия и боеприпасов. ВСУ не перестают удивлять западных экспертов своей способностью в несколько раз быстрее обучаться работе с новыми видами западной техники.
Новым ключевым событием в оказании военной помощи Украине является организация так называемой “истребительной коалиции”, которая должна передать Киеву несколько эскадрилий F-16. Один вопрос, который до саммита в Японии мешал принятию решения о необходимом усилении ВВС Украины, был связан с риском возможных ударов по территории России, но Киев, как всегда, уверил западных партнеров, что не будет использовать истребители для таких задач. К слову, ряд европейских государств выступили с заявлениями, что начнут обучение украинских пилотов уже с первого июня.
В ходе тщательно готовящегося предстоящего контрнаступления украинской армии необходимо будет защитить только что обученные бронетанковые бригады от ударов российской авиации с помощью мобильных зенитно-ракетных комплексов. Хотя направление главного прорыва все еще остается неопределенным, несколько недавних контратак заставили оккупантов перейти в оборону в единственном месте, где еще продолжалась попытка россиян атаковать, а именно в Бахмуте.
В тоже время, украинская армия отдает отчет своим действиям и не верит в чудеса. Поэтому Зеленский неоднократно повторял, чтобы на Западе не рассчитывали на колоссальные отвоевания территорий. И хотя всем нам очень хочется скорейшей победы и возвращения под контроль украинской земли, большинству понятно, что для ВСУ главным ресурсом являются люди и поэтому необходимо проявить терпение, чтобы избежать как можно большего количества жертв.
Очень хорошо, что на Западе слышат такой сигнал и с японского саммита становится ясно о готовности вооружить Украину всеми средствами, необходимыми для победы не только в долгой войне, но и в предстоящем контрнаступлении. Каждый небольшой тактический успех вызывает сильный резонанс в Кремле, а каждый признак неумелого и растерянного руководства увеличивает деморализацию российской армии - таким образом, победа Украины становится все более осязаемой. Наконец вырисовывается формула, которая поможет нам одержать победу в войне против агрессора и видя то, как она работает, Запад готов продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется и не склонять к переговорам с Кремлем.
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