23:45 10 октября Киев, Украина





В качестве мотивации они называют газовый шантаж ЕС, с той разницей, что Путин показал способен уничтожать энергосистему Европу физически.



Эксперты отмечают также и тот факт, что саботаж соответствует одновременным решениям «Газпрома», который еще больше сокращает поставки европейским клиентам. В конце сентября стало известно, что на двух российских газопроводах «Северный поток -1» и «Северный поток-2» произошла крупная утечка газа. Предположительно, на магистралях была совершена диверсия. «И пока Путин публично обвиняет Запад в содеянном, по всей видимости, именно российские диверсанты совершили подрыв газопроводов», — заявили эксперты, пожелавшие остаться неизвестными.В качестве мотивации они называют газовый шантаж ЕС, с той разницей, что Путин показал способен уничтожать энергосистему Европу физически.Эксперты отмечают также и тот факт, что саботаж соответствует одновременным решениям «Газпрома», который еще больше сокращает поставки европейским клиентам.

Из четырех зарегистрированных утечек две произошли на двухтрубном газопроводе «Северный поток-2» (на одной и той же нитке газопровода), а остальные две - на «Северном потоке-1» (на двух разных нитках). Масштабы утечек газа были настолько велики, что в первые же дни не было возможности провести надлежащие проверки.



Кадры с воздуха и данные, зафиксированные сейсмологами, не оставляют сомнений в том, что повреждения были вызваны искусственными взрывами.



Согласно совместному письму Дании и Швеции в Совет Безопасности ООН, взрывы могли быть вызваны “взрывным зарядом в несколько сотен килограммов”.



«Необходимо понимать, что, несомненно, это проявление силы, так как исполнители (кто бы они ни были) определенно хотели, чтобы это выглядело как полномасштабная диверсия. Учитывая все это и принимая во внимание текущую энергетическую ситуацию в Европе, никакое логическое объяснение не указывает на то, что это совершили западные союзники или тем более Украина», — заявляют специалисты.



Саботаж не оказал критического прямого влияния на европейский газовый рынок, поскольку и «Северный поток - 1», и «Северный поток - 2» в последние месяцы не поставляли природный газ в Европейский союз. Но взрывы усугубили опасения в Европе перед лицом приближающейся зимы. Выдвигаются предположения и возможной атаке континентальных энергетических объектов, в том числе Балтийской трубы, соединяющей норвежский континентальный шельф с Польшей через Данию, который был официально открыт в тот же день, когда поступили сообщения о первых взрывах российских газопроводов.

«Кроме того, также неясно, могли ли недавние взрывы затронуть «SwePol Link» (подводный кабель высокого напряжения постоянного тока между Швецией и Польшей), поскольку один из взрывов произошел всего в 500 метрах от него. В момент взрыва кабель находился на плановом ремонте. Если саботаж действительно повредил кабель, то это создаст дополнительную проблему для польской энергосистемы, поскольку «SwePol Link» используется для импорта электроэнергии в то время, когда Польша не может самостоятельно удовлетворить внутренний спрос у себя в стране», — пишут эксперты.



Саботаж на «Северных потоках» совпал с другими недавними враждебными решениями и заявлениями «Газпрома».



Во-первых, 27 сентября россияне дали понять, что они наложат санкции на украинский «Нафтогаз» (который является стороной соглашения о транзите), если украинская компания не откажется от своего арбитражного разбирательства против «Газпрома».



Требование было отклонено украинцами почти сразу, и в ближайшем будущем это может быть использовано Кремлем в качестве предлога для прекращения транзита газа через Украину в Европу.



Во-вторых, «Газпром» также прекратил поставки в Италию через Австрию, сократил экспорт в Молдову и прекратил поставки газа в Европу через «Турецкий поток». По сути, все это говорит о том, что в ближайшие недели Россия может остановить большую часть оставшихся поставок европейским потребителям (за исключением, возможно, Венгрии и Сербии).



«Как сказал Путин по поводу диверсии – “кому выгодно – тот и совершил”. Очевидно, что на фоне постоянного газового шантажа ЕС, подрыв энергетической безопасности Европы выгоден как раз таки России. Новые доказательства, в том числе подводные съемки трубопроводов, должны появиться быстро, поскольку утечка природного газа из поврежденных ниток «Северных потоков» уже прекратилась», — делают выводы аналитики.