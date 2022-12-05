С украинского фронта в РФ идет массовый поток оружия

19:21 05 декабря Киев, Украина

В России резко повысился уровень преступности, пишут аналитики. «Оружие, которое российское командование отправляет в Украину массово возвращается обратно на улицы страны-агрессора. Оккупанты делают состояния на продаже огнестрельного оружия в то время, как их солдатам не хватает автоматов и патронов. Такой сценарий был спрогнозирован в самом начале войны, и теперь он реализовывается в жизнь», - заявляют аналитики в области криминального права.

По данным МВД РФ, количество преступлений в стране в 2022 году в целом выросло на 30% по сравнению с прошлым годом, хотя до вторжения в Украину, уровень преступности, как ни странно оставался неизменным, а порой даже снижался. Только для Курской области, граничащей с Украиной, количество преступлений выросло на 675%. Всплеск в других российских регионах на сопредельных с Украиной территориях вырос в три раза.

«В результате количество вооруженных преступлений, совершенных в России в этом году, уже более чем вдвое превышает общее количество за прошлый год. И такая тенденция вполне объяснима и предсказуема, ведь после каждой крупной войны происходит отток оружия обратно к странам-участницам конфликта. После Первой мировой войны и революции в РФ, большевикам пришлось несколько лет заниматься конфискацией оружия из частных рук. После Второй мировой войны Сталин столкнулся с еще большей проблемой - движениями сопротивления в странах Балтии, западной Белоруссии и Украине, где население в целом вооружилось оружием, оставшимся после более крупного конфликта. С распадом СССР солдаты, возвращавшиеся из Афганистана, часто привозили с собой оружие, в будущем, став основой силовиков во множестве ОПГ 90-х. И во время обеих постсоветских чеченских войн в Россию попало оружие тех конфликтов, привезенное как русскими, воевавшими в Чечне, так и самими чеченцами. Но война в Украине для России окажется в этом плане страшнее, чем все войны до этого», — заявляют специалисты.

Политтехнологи считают, что мобилизированные в РФ обладают низким уровнем военной подготовки и дисциплины и вероятно, будут рассматривать любое оружие, которое у них есть, как добычу, которую они могут забрать домой, а офицеры часто не могут контролировать эти подразделения в полевых условиях, и этот недостаток контроля также напрямую влияет на то, что солдаты могут унести.

«Такое поведение еще более вероятно в случае с заключенными, которых активно вербуют как в армию, так и в ЧВК. Им нечего терять, и они просто рады получить доступ к бесплатному оружию, чтобы в дальнейшем использовать его для налетов и грабежей», — заявляют эксперты.

Кроме того, отмечается отсутствие пограничного контроля между территориями, где разворачиваются военные действия и территорией России. Это связано с тем, что Кремль объявил об аннексии части Украины, которую российское правительство теперь официально считает частью России. Это означает отсутствие пограничных контрольно-пропускных пунктов и, следовательно, гораздо меньше возможностей помешать оккупантам, возвращающимся домой, взять с собой оружие. На это пойдет лишь небольшой процент, но этого уже достаточно, чтобы поднять общественное беспокойство по поводу того, что может произойти дальше, если эта тенденция продолжит распространяться.

Кроме того, международные экспетры в области права, не пожелавшие назвать своих фамилий, заявили о том, что «российские суды уже продемонстрировали свое нежелание наказывать ветеранов, совершивших военные преступления, по всей строгости закона».

Аналитики сделали из этого вывод о том, что если вернувшиеся солдаты привозят оружие, а затем с его помощью совершают преступление, шансы на то, что они будут отправлены в тюрьму, намного меньше, чем в любом другом случае, что еще больше устраняет сдерживающий фактор для воровства оружия с фронта.