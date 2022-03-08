С 10 октября Армения и Азербайджан находятся в режиме тишины

10:36 10 Октябрь Киев, Украина

Итогом переговоров в Москве стал временный мир между Арменией и Азербайджаном. Многочасовые переговоры привели к договоренности о прекращении огня с 12:00 10 октября.

Главы МИД России, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на МИД России.

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В тексте документа говорится, что в ответ на обращение президента России Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

«1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

  1. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
  2. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
  3. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса».