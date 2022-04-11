Рядом с Солнцем астрономы обнаружили теплую суперземлю и субнептун

Исследование космических пространств не обязательно должно быть связано с материальным использованием результатов. Чаще всего, произведенные открытия имеют чисто научную ценность. О подобном открытии, совершенном учеными, говорится в работе, препринт которой опубликован на сайте arXiv.org, пишет N+1.

Астрономы нашли теплые суперземлю и субнептун у двух близких к Солнцу спокойных красных карликов. Эти объекты интересны как природные лаборатории по исследованию процессов формирования и эволюции планет, в дальнейшем у них ученые попробуют найти атмосферы.

Открытия были сделаны с космического телескопа TESS, который работает на околоземной орбите уже более двух лет, занимаясь поиском экзопланет при помощи метода транзитной фотометрии.

В отличие от телескопа Kepler, который чаще всего обнаруживал планеты у далеких звезд, TESS следит за яркими звездами на расстоянии от 30 до 300 световых лет от Солнца. В общей сложности телескоп уже просканировал 85 процентов небесной сферы, пронаблюдав несколько сотен тысяч звезд.

Астрономы ожидают, что обсерватория найдет около 4,5 тысяч новых экзопланет, причем около четверти этих объектов могут быть у красных карликов и представлять собой планеты, похожие на Землю.

Группа астрономов во главе с Уильямом Ваалкесом из Университета Колорадо в Боулдере сообщает о подтверждении двух новых открытий экзопланет TOI 122b и TOI 237b у неактивных M-карликов.

Первоначально они были найдены телескопом TESS в 2018 году, а в дальнейшем за ними наблюдали наземная система LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope) и телескопы TRAPPIST-South, Магеллан - Бааде и SALT (Southern African Large Telescope).

TOI 122b оказался субнептуном с радиусом около 2,72 радиуса Земли и массой 8,8 масс Земли. Он совершает один оборот вокруг своего красного карлика, который в 0,31 раза менее тяжелый, чем Солнце, за 5,08 земных дня и находится на среднем расстоянии примерно 0,04 астрономических единицы от звезды.

Равновесная температура экзопланеты оценивается в 431 кельвина, а сама система расположена примерно в 206 световых годах от Солнца. Предполагается, что планета обладает плотной атмосферой и не находится в обитаемой зоне своей звезды.

TOI 237b находится в системе красного карлика, который в 0,17 раза менее тяжелый, чем Солнце и расположен на расстоянии около 124 световых лет от Солнца. Планета примерно в три раза тяжелее Земли, а ее радиус в 1,44 раза больше радиуса Земли. Ее равновесная температура составляет около 355 кельвинов.

TOI 237b совершает один оборот вокруг своего красного карлика за 5,44 земных дня и находится на среднем расстоянии примерно 0,03 астрономических единицы от звезды.

Астрономы считают, что оба этих объекта представляют собой интерес с точки зрения изучения образования, динамики и состава экзопланет, в дальнейшем могут быть проведены спектроскопические исследования их атмосфер.