16:41 28 Июль Киев, Украина





Давайте же разберемся, для чего Великой державе делать подобные вещи? Все очень просто – страх. 1-го июля были введены поправки в конституцию. Одним из пунктов был – лишение всех народностей проживающих на территории России их исторических ценностей и упразднение языка народа.Давайте же разберемся, для чего Великой державе делать подобные вещи? Все очень просто – страх.



Пережитки «совка» по-прежнему продолжают преследовать всех нас. Путин прекрасно понимает, владея таким большим количеством народностей, рано или поздно система даст сбой. Для этого он решил переделать уже существующею историю и показать всем народным меньшинам, что они давным-давно были русскими и то, что рассказывают им их учителя истории – ложь.



Так, к примеру, о коренных северных народах теперь будут говорить, что они появились чуть ли не от Рюриковичей и по неизвестным обстоятельствам были вынуждены покинуть привычные места и уйти на север, выдумав при этом свой язык. И, конечно же, в процессе эволюции обрести азиатские черты лица.





Таким образом,



Печально получается то, что много людей, приближенных к Путину и являющиеся доверенными лицами президента, полностью поддерживают подобные инициативы. Вот так и меняют исторические ценности на еду. Также и лакцы – народность Дагестана. Отныне в истории будет указано, что они являются коренными русскими. У них не было никогда своего народа и государства. Это всего лишь часть горцев, которые обосновались в Дагестане после очередных походов великих русских князей.Таким образом, Россия старается объединить под одним общим флагом все свои многочисленные народы и поставить галочку в пункте «нет истории – нет восстания».Печально получается то, что много людей, приближенных к Путину и являющиеся доверенными лицами президента, полностью поддерживают подобные инициативы. Вот так и меняют исторические ценности на еду.



Для того чтобы получилось подобное уничтожение национальных традиций, пусть долгим, но эффективным способом, в Кремле принимали решение об ужесточении мер пресечения за невыполнение требований по закону. Людей били, унижали, лишали недвижимости и движимости, просили отречься от своей национальности, принять другую веру. Все это, зачастую, делалось тайно, но были случаи и обратные. Теперь же они готовы отдать свою историю и национальную память в обмен на спокойствие.

По приказу Путина, российской исполнительной властью, были конфискованы или украдены предметы, являющие собой бесценные Священные Писания, а также исторические реликвии, подтверждающие, что на территории России обитает тот или иной народ. Этот народ является полностью самодостаточным в плане культуры и самобытности.



Но теперь народ будет один – русский. Таким образом, Путин, хочет избежать развала всей страны и в то же самое время показывает свой страх.



Какой будет дальнейшая судьба коренных народов, интегрированных еще при царе Горохе? Смогут ли они вырваться из-под гнета России? Все это покажет только время, но пока, об этом можно лишь гадать ведь люди по-прежнему запуганы.