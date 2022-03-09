Рука Кремля в Кыргызстане

19:44 13 Октябрь Киев, Украина

Москва, зачастую поддерживающая коррумпированных чиновников в союзных странах, в частности, в Центральной Азии, и прикладывающая массу усилий для поддержки региональных лидеров, способствуя их полной зависимости от Кремля во всех сферах жизнедеятельности, приложила руку и к дестабилизации ситуации в Кыргызстане.

Из открытых источников известно, что российские чиновники консультировали президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова касательно парламентских выборов и способов сохранения власти. Более того, за неделю до выборов С. Жээнбеков встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, что свидетельствует об очень большой зависимости киргизского лидера от российского наставника.

Более того, после продолжающейся на протяжении нескольких дней в Кыргызстане народной революции против коррупционного пророссийского режима, Жээнбеков, цепляясь из последних сил за власть, в открытую запросил поддержку у ФСБ по линии своих спецслужб, как это было в Беларуси и Украине.

Так, 7 октября заместитель секретаря Совета безопасности КР, координатор силовых и правоохранительных органов, генерал-майор Омурбек Суваналиев провел телефонный разговор с директором ФСБ РФ, генералом армии Александром Бортниковым, который дал отмашку без каких-либо сантиментов подавлять «инспирированный извне антиконституционный мятеж мародеров, бандитов и террористов».

В подтверждение этому прозвучало заявление пресс-секретаря президента РФ В.Путина Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что ситуация в Кыргызстане «напоминает бардак и хаос, но усилия и.о. заместителя председателя совета безопасности и председателя ГКНБ Суванулиева будут способствовать стабилизации этой ситуации».

Более того, после принятия решения о введении с 10 октября режима ЧП ввиду серий провокаций и попыток организовать кровопролитие в Бишкеке, ночью в город вошли войска и бронетехника для патрулирования улиц. Необходимо отметить, что перед этим Жээнбеков подписал указ о назначении главой ГШ ВС Кыргызстана генерал-майора Таалайбека Омуралиева, известного своей жестокостью и являющегося «смотрящим» от ГУ ГШ ВС РФ. Известно, что Омуралиев в 2000 году прошел обучение в Военной академии имени Фрунзе, в 2009 г. окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ, после чего «заслужил» должность замминистра обороны, а в 2011-2014 гг. и вовсе возглавлял минобороны Кыргызстана.

Таким образом, ГУ ГШ ВС РФ руками Жээнбекова обеспечили себе возможность в случае создания в стране Военного Совета с помощью подконтрольного Омуралиева зачищать политическое поле республики от «непокорных» дестабилизирующих сил.

Не исключаются восстание таких городов, как Ош, Жалалабат и Баткен, что может спровоцировать раскол страны. Но и эта ситуация приведет к тому, что ослабленную и разрозненную страну будет легче взять под полный контроль Кремля.

Чего боится Москва

Несмотря на прекрасно развивающуюся для РФ ситуацию, у Москвы есть несколько поводов для переживаний. Во-первых, 700 тыс. киргизских мигрантов в РФ могут спровоцировать волну протестов в крупных российских городах, в которых и так растет протестный потенциал в связи с социально-экономическим кризисом. Во-вторых, Москва понимает необходимость обеспечить безопасность своей военной базы в Кант. И в-третьих, Кремль пытается уменьшить влияние Турции и Китая на экономическую сферу Кыргызстана.

Внимательно наблюдаем за развитием ситуации…