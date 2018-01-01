Россиянина приговорили к лишению свободы в Белоруссии

15:37 28 Декабрь Киев, Украина

Минский суд приговорил гражданина Российской Федерации к 11 годам лишения свободы. Как и в случае с Софьей Сапегой, Россия не сильно старается вернуть своего гражданина на родину.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Их победителем ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Власти жестоко разгоняли акции сторонников оппозиции. С тех пор в стране оппозиция действует подпольно. Создаются площадки в интернете и социальных сетях, где проводятся информирование граждан, организация протестов, обсуждение незаконного режима и т.д.

Одним из таких площадок является телеграм-канал «Отряды гражданской обороны», который начал свое существование в сентябре 2020 года, а в августе 2021 года был признан террористическим. Канал был оппозиционного характера. Среди материалов публиковались видеоролики, которые озвучивал, теперь уже осужденный, гражданин Российской Федерации Егор Дудников.

Белорусское следствие утверждает, что его выдворили из страны во время массовых протестов в конце августа прошлого года, а теперь он тайно вернулся и стал одним из администраторов “террористического телеграм-канала”. Приговор еще не окончательный и может быть обжалован, тем не менее исход предсказуем и, к сожалению, он не в пользу парня.

Как видно, Белоруссию не стоит воспринимать, как отдельную от России страну. И дело тут вовсе не в том, что обе страны создают из СМИ, администраторов и участников оппозиционных групп — террористов. Егор Дудников, как и Софья Сапега – граждане Российской Федерации. Белоруссия, фактически, принадлежит Кремлю. Лишь Лукашенко длительное время препятствовал интеграции двух государств на законодательном уровне. Это значит, что по велению “царя” или любого другого представителя российской власти, заключенных в Белоруссии граждан РФ могли бы возвратить без каких-либо проблем. Однако, Путину невыгодно, чтобы оппозиционно настроенные элементы возвращались в Россию. Лукашенко, можно сказать, оказывает ему услугу, вылавливая в Белоруссии “угрозу национальной безопасности”, то есть, разжигателей революционных настроений.

Те, кто имеет российский паспорт, не могут чувствовать себя в безопасности, говоря правду о режиме Лукашенко. Такая же ситуация действует и в обратном направлении. Поэтому у людей не желающих жить в страхе и терроре есть три варианта действий: организовать настоящую революцию, покинуть страну и сменить гражданство или не выражать свое мнение, если оно идет вразрез мнению действующей власти.