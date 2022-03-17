Россияне нашли новый способ маскировки "Новичка"

Совместное журналистское расследование провели такие интернет-издания как Bellingcat, Der Spiegel и The Insider. В ходе которого журналисты убедились, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки яда группы "Новичок" в организм с помощью нанокапсул.
Журналисты отмечают, что разработки "Новичка" не были прекращены с распадом Советского Союза и продолжаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время. Россияне же официально уверяют, что никогда не занимались разработкой этого яда.
Ключевой организацией в российской программе создания ядовитых веществ является Исследовательский институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель неоднократно контактировал с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Российским ученым удалось разработать новую систему доставки " Новичка" в организм: с помощью нанокапсул. Они позволяют достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" - оба эти фактора проявились при отравлении Навального.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии