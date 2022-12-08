Россия намерена найти новые рынки для сбыта газа

08:00 08 декабря Киев, Украина





В 2021 году С начала полномасштабного наступления России на Украину 24 февраля поставки природного газа «Газпрома» в Европу сократились примерно на 80%. Такое резкое сокращение в первую очередь связано с собственными решениями Кремля, направленными на разжигание политической и экономической нестабильности в Европейском Союзе, пишут западные аналитики. «Путин ошибся, посчитав, что почти все страны Европы не откажутся от российского газа и начнут “умолять Россию вернуться”. Однако у России нет волшебной палочки для перенаправления своего газового экспорта, и любые возможные решения будут длительными, чрезвычайно дорогими и вряд ли заменят европейский рынок», - заявляют аналитики.В 2021 году Россия экспортировала в ЕС 155 млрд кубометров природного газа. Это составило 61,7% от общего объема экспорта российского газа в том году и 73,8%, если считать только экспорт газа по трубопроводам, исключая поставки сжиженного природного газа. Такой большой объем поставок был реализован в значительной степени благодаря обширной сети трубопроводов, связывающей Россию с Европой, в частности по трубопроводу «Северный поток - 1» на дне Балтийского моря, трубопроводу «Ямал» через Беларусь и Польшу, трубопроводу «Братство» через Украину и трубопроводу «Турецкий поток» на дне Черного моря. Между тем поставки СПГ, обеспечиваемые в основном российским производителем природного газа «Новатэк», составляли довольно небольшую долю импорта ЕС. Поэтому возможная потеря европейского рынка представляет собой большой вызов для «Газпрома», тем более что сибирские газовые месторождения, которые до сих пор снабжали Европу, не были связаны ни с какими альтернативными рынками, а именно с Китаем.

Учитывая такое положение дел, неудивительно, что Россия активно рассматривает альтернативных покупателей углеводородов. Еще в апреле 2022 года Путин публично поручил правительству ускорить подготовку к перенаправлению экспорта нефти и газа из Европы на другие рынки, в том числе ускорить реализацию новых трубопроводных проектов. Путин имел в виду, среди прочих проектов, давно обсуждаемый газопровод «Сила Сибири-2», который соединит газовые месторождения полуострова Ямал в Арктике с китайским рынком через Монголию. Проектная мощность газопровода составляет примерно 50 млрд кубометров в год, что примерно соответствует одной трети поставок «Газпрома» в ЕС. Примечательно, что в середине сентября вице-премьер РФ Александр Новак прямо заявил, что трубопровод «Сила Сибири-2» фактически заменит ныне несуществующий газопровод «Северный поток-2». Тем не менее, этап строительства проекта должен начаться не раньше 2024 года, а текущие прогнозы показывают, что строительство на монгольском участке газопровода не начнется до 2027 года.



Однако газопровод «Сила Сибири-2» - не единственный проект, который Россия рассматривает для открытия новых рынков по экспорту газа. В целом РФ хочет ускорить региональные программы газификации и построить новые химические заводы. Тем не менее, пожалуй, самой разрекламированной идеей в этой сфере до сих пор было создание нового хаба для российского газа в Турции.



Концепция была представлена в одном из выступлений Путина в октябре 2022 года и впервые была встречена с недоумением со стороны турецких официальных лиц, когда министр энергетики Турции Фатих Донмез сказал: “Мы впервые слышим о вопросе снабжения Европы альтернативными маршрутами”. Тем не менее, несмотря на первоначальное нежелание, Турция, как сообщается, согласилась присоединиться к проекту.



«Перспективы реализации турецкого проекта по газу остаются, мягко говоря, туманными. Во-первых, до сих пор не завершено ТЭО, а строительство нового газопровода по дну Черного моря, глубина которого составляет более двух километров, скорее всего, станет для России невозможным в условиях западных санкций.



Пожалуй, самый важный вывод, который можно сделать из этих российских заявлений, заключается в том, что Кремль рассматривает потерю европейского газового рынка как огромную проблему. Теоретически проблема может быть решена в течение следующих нескольких лет, если РФ сможет увеличить свои мощности по сжижению и соответствующую инфраструктуру в Арктике. Однако на данный момент вариант СПГ кажется Кремлю недоступным из-за западных санкций (к которым относится запрет на экспорт оборудования для сжижения) и нежелания иностранных компаний, как инвесторов, так и подрядчиков, иметь дело к токсичным рынком», - считают аналитики, не назвавшие своих имен.



По мнению специалистов, отсутствие у РФ возможности снабжать Европу газом, негативно отразится на ее экономике.

«Подводя итог, можно заявить, что европейские страны продемонстрировали, что они могут обеспечить ускоренное развертывание дополнительной инфраструктуры для импорта газа, фактически положив конец своей исторической зависимости от поставок из России. В тоже время, отрезав себя от европейского рынка, Кремль лишился главного покупателя российских углеводородов и не в силах найти такого же крупного импортера в среднесрочной перспективе», - считают экономисты.