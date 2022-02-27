Россиянам рассказывают правду о войне: украинский стартап Reface

В Украине создан новый информационный проект, направленный на информирование российских граждан о том, что происходит в нашей стране.
Запущена акция на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине.
Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину.
Таких уведомлений уже получили более 9 млн уведомлений в мире и 2 млн - в России. Распространение продолжается.
Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии