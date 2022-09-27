Россиянам больше нечем воевать, мнение аналитиков

«Объявить мобилизацию – дело не хитрое. Обеспечить нужное количество россиян задача уже посложнее, но все же выполнимая. Но как быть с обмундированием? Конечно, касками и бронежилетами, Кремль сможет снабдить. Стрелковым оружием и даже патронами, скорее всего, тоже, хотя и оставшимися с советских времен.

«Но как же техника, ведь без бронированной машины невозможно наступать. В России замечены эшелоны с советскими танками снятыми с консервации, очевидно предназначенные для будущих «воинов», — сообщают политтехнологи.

«Объявление мобилизации окончательно развеяло сомнения даже у самых преданных Кремлю пропагандистов – российская регулярная армия стоит на грани уничтожения, а Путин на пороге поражения. Тем не менее “ура-патриоты” агрессора, особенно те, кому не пришли и не придут повестки, обрадовались – “вот сейчас-то шутки кончились, вот сейчас мы начнем воевать по-настоящему”. Однако чем российская армия собралась воевать – не понятно», — пишут военные аналитики.

24 февраля оккупанты имели техническое преимущество в наземной, воздушной и морской технике. Спустя 7 месяцев войны, Россия лишилась значительной части современной военной техники, в связи с чем, еще в начале мая, ей пришлось начать расконсервацию старых советских танков и бронемашин.

«На момент начала полномасштабного вторжения, по данным «The Military Balance» на балансе агрессора находилось 13 617 танков, 10 200 из которых были законсервированы с советских времен. Тогда как бронированных машин различных типов, способных перевозить пехоту – 30 122 единицы, из которых 18 515 в запасе. Согласно данным Генштаба Украины, ВСУ уничтожили 2 236 танков и 4 776 бронированных машин врага. Это значит, что большая часть современной техники российской армии уже была уничтожена. Так на чем же собираются воевать мобилизованные?», — поясняют ситуацию военные аналитики.

Согласно проведённому ими анализу, основанному на фотографиях очевидцев, на которых видна переброска военной техники железнодорожными составами, на платформах можно было заметить старые Т-62, Т-80 и БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина) советских времен.

«Стоит отметить, что БРДМ была замечена модифицированная, но, несмотря на то, что их начали “улучшать” в 2016 году, на вооружении у РФ они не стояли, а предназначались на экспорт в Сербию, Лаос, Кыргызстан и Таджикистан. Танки Т-62 также сняты с вооружения агрессора. Их башенная броня пробивается в лоб даже выстрелом из РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет), хотя бойцы ВСУ научились уничтожать их с дронов, сбрасывая гранаты или мины. Единственным танком, который остается на вооружении оккупантов это Т-80 различных модернизаций. Несмотря на начало его производства еще 40 лет назад, танк активно используют в Украине. К слову фото, которые попали в сеть с перевозкой этих танков, намекают на то, что Т-80 везут на ремонт, так как внешний вид у них весьма потрепан», — пишут аналитики.

«То есть, мобилизованных собираются садить на бронетехнику советских времен и отправлять в атаку по принципу советской армии во Второй мировой войне. При этом, расконсервированные танки могут не завестись или не стрелять. Кроме как пушечным мясом свежих оккупантов назвать нельзя. Отчаянный шаг Путина погубит жизни сотен тысяч человек просто так», — пишут украинские политтехнологи.