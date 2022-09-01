Россия возвращается в СССР, считают эксперты

11:48 26 августа Киев, Украина

“Железный занавес” – одна из ассоциаций связанных с Советским Союзом. Пытаясь вообразить, что это такое, поколения, не заставшие СССР, либо заставшие в очень раннем возрасте, представляют некий барьер вокруг распавшегося государства. Однако мало кто из них понимает, что “железный занавес” образовался в связи с политическим положение СССР в отношении к западным, капиталистическим странам.

«Заявления российских официальных лиц о том, что “скоро вновь будет СССР, и Россия никуда не денется” начинает воплощаться в жизнь. Однако в Кремле, видимо, не отдают себе отчет, что СССР будет только в России, а к самой стране никто из бывших постсоветских республик не вернется. Не исключено, что новые республики образуются из ныне существующих регионов России», - считают украинские политологи.

По мнению экспертов Россия может вернуться в самые худшие времена СССР в которые процветали: дефицит товаров, “менялы”, высокие цены на автомобили, репрессии, тотальный контроль и выборы с единой партией в бюллетени.

«Все это стремительно возрождается в России. Особенно интересно наблюдать за тем, как деградирует политическая жизнь в стране агрессоре. Региональные и местные выборы в этом году пройдут в РФ почти, что в стиле СССР. Наблюдатели отмечают, что в этот раз они состоятся без какой-либо конкурентной основы.

Оппозиционные партии и политики вовсе не станут даже пытаться противостоять действующей власти “победить”, так как уровень репрессий в стране продолжает повышаться. Вероятно, даже за регистрацию кандидатов, несогласных с властью, будут сажать в тюрьму», - пишут аналитики, комментируя происходящее в России.

Они отмечают, что еще более характерный признак деградации выборов демонстрируют системные оппозиционеры, вроде «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия», «Новые люди».

«Как известно, системная оппозиция это члены правительства РФ, которые формально выступают против действующей власти, однако не критикуют ее и не стремятся сменить режим. Они фактически являются частью правящей партии и забирают на себя часть голосов россиян, которые голосуют против «Единой России», не давая возможности победить несистемной оппозиции. Усиливая репрессии, не стесняясь откровенно фальсифицировать результаты голосования, используя административный ресурс для своей агитации, действующая власть перестала нуждаться в системной оппозиции. Постепенно, даже самые преданные Кремлю “оппозиционеры” будут устраняться из политической жизни. По словам некоторых экспертов, придерживаясь курса в направлении “светлого прошлого”, Кремль, вероятно, кроме «Единой России» оставит «КПРФ». Другие же политологи еще несколько лет назад спрогнозировали, что кроме правящей партии вскоре может не остаться вообще никакой альтернативы», - сообщают политологи.

В заключении своих рассуждений, эксперты приходят к выводу о том, что «так или иначе, россияне уже давно стали теми, кто “вне политики”, они не верят в то, что власть когда-то смениться и, по всей видимости, это их устраивает, а поэтому “железный занавес” образуется не только вокруг России, но и внутри нее, все больше ограждая народ от элит».