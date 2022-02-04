Россия вмешивается в американские выборы

23:35 16 Сентябрь Киев, Украина

Диджитализация, осознание целей и знание методов противника привело к тому, что западные спецслужбы и IТ-компании быстрее выявляют и эффективнее противодействуют хакерским атакам.

Так, недавно стало известно, что в течение последних двух месяцев сотрудники вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая тесно связана с Демократической партией, участвовала в шести президентских кампаниях и многочисленных выборах в Конгресс, а также работает с Байденом и другими известными демократами, стали мишенью российских хакеров, поддерживаемых государством.

По словам одного из источников, хакерам не удалось получить доступ к сетям компании. Однако до сих пор неясно, целью хакеров была кампания Байдена или они пытались получить доступ к информации о других клиентов SKDK.

Вице-президент SKDK Хилари Розен и представитель Дж.Байдена отказались от комментариев.

Зато Москва всегда отрицает свое участие в кибератаках, направленных на вмешательство в выборы в других странах. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения «ерундой».

Впрочем, для российского руководства и ЧВК в горячих точках – ерунда, и «зеленые человечки» в Крыму – ерунда, и хакерские атаки на лаборатории по производству вакцины от коронавируса – ерунда, российские пропагандисты, расшатывающие ситуацию в Беларуси – тоже ерунда…

Единственное, что еще пугает Кремль – санкции. Рано или поздно страны — члены ЕС введут санкции против России за масштабные кибератаки.