Россия уверенно возвращается к плановой экономике

21:47 15 сентября Киев, Украина

Оказавшись в изоляции от мирового импорта, Россия хочет вернуться к плановой экономике. О создании «СССР 2.0» не единожды говорили как пропагандисты, так и первые лица Кремля. «При этом они не уточняли, что именно железный занавес привел к застою в стране, а Советский Союз так и не научился ничего самостоятельно производить», - комментируют события аналитики.

15 июля, выступая на заседании Госдумы РФ, вице-премьер Денис Мантуров подробно остановился на необходимости поворота “от абсолютистской рыночной промышленной политики к политике, направленной на обеспечение промышленного суверенитета”. В своем выступлении он сказал, что Россия “должна уделить особое внимание таким отраслям, как электроника, станкостроение и химия”. Позже Министерство промышленности и торговли России объявило о своем намерении ввести элементы “плановой организации”, то есть плановой экономики, в следующие ключевые отрасли.

Во-первых – в производство летающих самолетов. Этот сектор российской экономики очень сильно пострадал от западных экономических санкций. «В целом российское правительство поставило перед собой откровенно неосуществимую цель - достичь уровня выпуска 100 самолетов в год. В качестве промежуточной цели РФ планирует до конца 2023 года завершить процесс сертификации отечественных, с минимальным количеством иностранных деталей, самолетов «Иркут МС-21» и «Сухой Суперджет 100»,- сообщают украинские разведчики.

Во-вторых – в судостроительную промышленность. Из-за западных санкций российские верфи лишились контрактов с норвежскими, немецкими и южнокорейскими производителями перевозчиков сжиженного природного газа.

В-третьих – в фармацевтическую промышленность. В связи с отсутствием зарубежного оборудования и необходимых комплектующих этот сектор испытывает видимые трудности. Согласно опросу, проведенному Центральным банком России в июле 2022 года, не менее 40% российских компаний, работающих в сфере фармацевтики, не смогли найти замену импортным товарам.

В-четвертых, в производство высокотехнологичной спецтехники. Согласно заявлениям, сделанным незадолго до полномасштабного российского вторжения, этот сектор “практически полностью зависит от американцев и может прекратить свое существование без западного импорта”.

Чтобы начать реализовывать постепенный переход к плановой экономике в этих четырех направлениях, в Кремле предлагают для начала выявить потребности представителей большого бизнеса, выяснить, сколько им необходимо сырья, комплектующих деталей для производства конкретного числа единиц товара. Затем найти предприятия, которые способны создавать необходимые комплектующие и “стимулировать их к сотрудничеству”.

«Все как при СССР. Вот только самый первый минус плановой экономики, это невозможность рассчитать точное количество необходимой конечной продукции. Даже если предположить, что российские предприятия, имеющие необходимые мощности, но не производившие требуемые комплектующие, сумеют реализовать новый госплан, а большой бизнес создаст готовую продукцию, не факт, что конечный потребитель станет ее покупать. С другой стороны, если товара будет слишком много, то он останется лежать на условных полках магазинов и вся цепочка понесет убытки. Однако, более вероятно, что конечной продукции будет производиться не достаточно и россияне вспомнят, а некоторые узнают, что такое советский дефицит 90-х годов. Кроме нехватки товаров, о качестве произведенного, можно даже не гадать. В отсутствии здоровой конкуренции, ставка делается на количество, но никогда на качество», -комментируют ситуацию украинские экономисты.