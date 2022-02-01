Россия утверждает, что у них нет Новичка

12:08 15 Сентябрь Киев, Украина

По сообщению ТАСС, сегодня, 15 сентября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин официально заявил, что все запасы отравляющего вещества Новичка на территории России были уничтожены. Уничтожены давно и в соответствии всех правил и протоколов ОЗХО.

"Они (боевые отравляющие вещества - ред.) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал он.

Глава разведки РФ настаивает, что на момент вылета из страны в организме Алексея Навального не содержалось отравляющих веществ.

"Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось", - сказал он.

В противовес заявлению Сергея Нарышкина в Германии сообщили, что наличие в пробах Навального вещества группы Новичок подтвердили три независимые лаборатории - в Германии, Франции и Швеции.