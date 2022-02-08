Россия: устойчивость власти превращается в миф

Провластные элиты, правящие при президенте Путине, все больше боятся собственного народа. И на это есть веские причины. Уровень жизни россиян на протяжении многих лет снижается, экономика находится в состоянии стагнации, инфраструктура за пределами крупных городов приходит в упадок, образованная молодежь покидает страну, после проведения пенсионной реформы миллионы пожилых людей чувствуют себя обманутыми государством.

Кремлю удалось сформировать административный, силовой и пропагандистский ресурс, который пока обеспечивает системе некоторую устойчивость. Но нельзя не видеть и другое: устойчивость превращается в миф.

Президент Путин опасается, что избиратели окончательно повернутся к нему спиной. Именно поэтому оппозиционным политикам не дают баллотироваться, прессу контролируют, а независимых журналистов преследуют. Кремль боится протестов как черт ладана, это типичный рефлекс власти в неправовом государстве. Государственный аппарат коррумпирован.

Конституционная перелицовка вроде бы делает Владимира Путина гарантом жизнеспособности государства. Но насколько может быть устойчивой конструкция, если гарант устал, от него устала страна и его ресурсы для покупки лояльности заканчиваются

Концентрация полномочий в руках Путина ведет к обнулению всех ветвей власти и всех элит, которые могли бы служить громоотводом. А кто же будет работать на выпуск пара? Появляются сомнения в существовании «путинского большинства». Паралич «президентской вертикали» в период пандемии лишний раз говорит о неспособности власти управлять в момент кризиса. Хабаровский протест говорит не только об обозленности регионов, но и о возможности появления социальной базы для системных политиков, которые попытаются сбросить кремлевскую уздечку.

На мировой сцене тоже не все гладко. Сегодня только 18% американцев, 31% европейцев, 25% японцев смотрят на Россию благожелательно; а 60% опрошенных в 22 странах не питают доверия к Путину. Даже Германия, которая всегда была российским партнером, требует от ЕС ввести против России санкции за кибератаки и отравление Навального.

Поучительна история кремлевских «гамбитов», которые должны увести внимание от внутренних проблем. Аннексия Крыма, Донбасс, гибель MH-17 дорого обошлись России. – ошибка, принесшая России финансовый и репутационный ущерб.

Закрыть «украинскую тему» без демонстрации победы не получается. Сирийская акция не возвратила Россию в клуб мировых держав, как планировалось. Венесуэла оказалась дорогостоящей авантюрой. Фрондерство Беларуси подвергает сомнению не только идею ее единого государства с Россией, но и существование Евразии под началом Москвы. Провал, тупик, ошибка — это и есть российская внешняя политика. Вместо того чтобы стать ресурсом для внутренней повестки, она становится бременем.

Пока усилия Кремля себя продлить приносят результаты. Но тактика кремлевского выживания начинает угрожать устойчивости самого российского государства, с которым власть пытается себя отождествлять.