Россия участвует в “поставке” мигрантов на границу ЕС, мнение президента Литвы

На польско-белорусской границе мигранты свернули лагерь и направились на пропускной пункт. Они намереваются его пересечь и пройти дальше в Германию, где хотят получить статус беженцев. Польша выставила силы армии и полиции напротив мигрантов, подготовила водометы и решительно готова дать отпор в том случае, если люди начнут применять силу, чтобы преодолеть рубеж. В то же время появилась информация, что не только Лукашенко со своей командой доставляет жителей стран Ближнего Востока на границу с ЕС.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть беженцев, находящихся на польско-белорусской границе, были завезены из России. Об этом он сообщил в Вильнюсе на встрече трех президентов Прибалтики. Неудивительно, что Россия помогает Лукашенко в поставке мигрантов, если учесть, что дестабилизация ЕС, которая, несомненно, возникла в ходе миграционного кризиса, необходима в первую очередь Кремлю.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть беженцев, находящихся на польско-белорусской границе, были завезены из России. Об этом он сообщил в Вильнюсе на встрече трех президентов Прибалтики. Неудивительно, что Россия помогает Лукашенко в поставке мигрантов, если учесть, что дестабилизация ЕС, которая, несомненно, возникла в ходе миграционного кризиса, необходима в первую очередь Кремлю.
Также стало известно, что 15 ноября было принято решение о расширении критериев по вводу санкций против Беларуси. Теперь санкции будут применяться против фирм и физических особ, которые поддерживают режим Лукашенко в стране, а также способствуют перевозке или контрабанде мигрантов в страну, для последующей доставки их к границе. Какие конкретно санкции будут применяться и когда именно это произойдет пока не известно.
С учетом информации, озвученной Науседой, под санкции может попасть Россия. Неплохо было бы, что, кроме олигархов Белоруссии, ограничения на себе испытал и сам Лукашенко.
Однако, от, так называемого, президента Белоруссии поступали угрозы об ответных мерах. Он грозился перекрыть газопровод «Европа — Ямал», а также запустить поток наркотиков в страны ЕС. Оба “обещания” Лукашенко сможет сдержать только при условии полной поддержки России. И в одном, и в другом случае, все зависит от Кремля, так как диктатор находится под контролем Путина. Кроме того, Лукашенко не сможет самостоятельно поставить количество наркотиков настолько большое, чтобы “заполонит все улицы Европы”, у него попросту нет для этого ресурсов. Если это все же произойдет, то необходимо будет провести расследование, чтобы выяснить первостепенный источник поставок. Вероятно, след приведет к ФСБ.
С учетом информации, озвученной Науседой, под санкции может попасть Россия. Неплохо было бы, что, кроме олигархов Белоруссии, ограничения на себе испытал и сам Лукашенко.
Однако, от, так называемого, президента Белоруссии поступали угрозы об ответных мерах. Он грозился перекрыть газопровод «Европа — Ямал», а также запустить поток наркотиков в страны ЕС. Оба “обещания” Лукашенко сможет сдержать только при условии полной поддержки России. И в одном, и в другом случае, все зависит от Кремля, так как диктатор находится под контролем Путина. Кроме того, Лукашенко не сможет самостоятельно поставить количество наркотиков настолько большое, чтобы “заполонит все улицы Европы”, у него попросту нет для этого ресурсов. Если это все же произойдет, то необходимо будет провести расследование, чтобы выяснить первостепенный источник поставок. Вероятно, след приведет к ФСБ.
При рассмотрении миграционного кризиса на польско-белорусской границе, следует понимать, что Лукашенко всего лишь марионетка в руках Кремля. Свой срок он уже отслужил и его замена – вопрос времени. Полномочия президента Белоруссии будут ограничены после внесения поправок в конституцию в феврале 2022 года. А в 2023 году, после проведения очередных парламентских выборов в РБ, управление страной перейдет под контроль пророссийских партий, созданных специально с этой целью СВР РФ. Все пути ведут в Кремль. Лукашенко, хоть и не хороший человек, однако за всеми бедами в Европе от лица Белоруссии все же скрывается Путин.
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