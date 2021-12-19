Россия участвует в “поставке” мигрантов на границу ЕС, мнение президента Литвы

11:41 17 Ноябрь Киев, Украина

На польско-белорусской границе мигранты свернули лагерь и направились на пропускной пункт . Они намереваются его пересечь и пройти дальше в Германию, где хотят получить статус беженцев. Польша выставила силы армии и полиции напротив мигрантов, подготовила водометы и решительно готова дать отпор в том случае, если люди начнут применять силу, чтобы преодолеть рубеж. В то же время появилась информация, что не только Лукашенко со своей командой доставляет жителей стран Ближнего Востока на границу с ЕС.



Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть беженцев, находящихся на польско-белорусской границе, были завезены из России. Об этом он сообщил в Вильнюсе на встрече трех президентов Прибалтики. Неудивительно, что Россия помогает Лукашенко в поставке мигрантов, если учесть, что дестабилизация ЕС, которая, несомненно, возникла в ходе миграционного кризиса, необходима в первую очередь Кремлю.

произойдет пока не известно.

С учетом информации, озвученной Науседой, под санкции может попасть Россия. Неплохо было бы, что, кроме олигархов Белоруссии, ограничения на себе испытал и сам Лукашенко.



Однако, от, так называемого, президента Белоруссии поступали угрозы об ответных мерах. Он грозился перекрыть газопровод «Европа — Ямал», а также запустить поток наркотиков в страны ЕС. Оба “ обещания ” Лукашенко сможет сдержать только при условии полной поддержки России. И в одном, и в другом случае, все зависит от Кремля, так как диктатор находится под контролем “ заполонит все улицы Европы ” , у него попросту нет для этого ресурсов. Если это все же произойдет , то необходимо будет провести расследование, чтобы выяснить первостепенный источник поставок. Вероятно, след приведет к ФСБ. Также стало известно, что 15 ноября было принято решение о расширении критериев по вводу санкций против Беларуси. Теперь санкции будут применяться против фирм и физических особ, которые поддерживают режим Лукашенко в стране, а также способствуют перевозке или контрабанде мигрантов в страну, для последующей доставки их к границе. Какие конкретно санкции будут применяться и когда именно этопока не известно.информации, озвученной Науседой, под санкции может попасть Россия. Неплохо было бы, что, кроме олигархов Белоруссии, ограничения на себе испытал и сам Лукашенко.Однако, от, так называемого, президента Белоруссии поступали угрозы об ответных мерах. Он грозился перекрыть газопровод «Европа — Ямал», а также запустить поток наркотиков в страны ЕС. ОбаобещанияЛукашенко сможет сдержать только при условии полной поддержки России. И в одном, и в другом случае,зависит от Кремля, так как диктатор находится под контролем Путина . Кроме того, Лукашенко не сможет самостоятельно поставить количество наркотиков настолько большое, чтобызаполонит все улицы Европы, у него попросту нет для этого ресурсов. Если этоже, то необходимо будет провести расследование, чтобы выяснить первостепенный источник поставок. Вероятно, следк ФСБ.