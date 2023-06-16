Россия теряет союзников вокруг себя: мнение экспертов

22:28 29 мая Киев, Украина





Имидж России, как “великой, непобедимой страны” за прошлый год был утрачен. А ведь именно в этом контексте граничащие с РФ страны, в большинстве своем бывшие республики СССР, продолжали поддерживать близкие отношения с Кремлем. Поэтому, как отмечают Несмотря на очевидное кровожадное, агрессивное, с отчетливым “привкусом” нацизма поведение России после начала полномасштабного вторжения в Украину, некоторые страны-соседи РФ продолжили поддерживать связь с Кремлем в достаточно теплой манере. В тоже время, это обусловлено многолетним выстраиванием монопольных торговых отношений этих стран с Россией, что, в некоторых случаях и не дало выразить четкую антивоенную позицию. Однако за 2022 год, отношения Путина с соседями претерпели изменений.Имидж России, как “великой, непобедимой страны” за прошлый год был утрачен. А ведь именно в этом контексте граничащие с РФ страны, в большинстве своем бывшие республики СССР, продолжали поддерживать близкие отношения с Кремлем. Поэтому, как отмечают эксперты , одобрение России, как внешнеполитического актора, значительно снизилось: “Одобрение резко снизилось в большинстве этих стран, хоть и не во всех. Исключение составляют Кыргызстан и Узбекистан, но и в этих странах оно снизилось. И, наоборот, неодобрение значительно возросло. Мы используем оба этих показателя, потому что большой процент людей может сказать, что мнения о российском руководстве у них нет. Так вот число людей, не имеющих такого мнения, сильно сократилось. Это наблюдается во всем мире, - констатирует ведущий автор исследования «Gallup», института изучения общественного мнения, Закк Ритте.

Примечательно, что настроения в обществе и правительствах некоторых стран отличаются. Например, если в странах Балтии, до полномасштабного вторжения России в Украину, половина населения, как и правительства, одобряли действия Кремля, то после, страны в солидарном единстве стали резко критиковать все, что связано с Россией, поддерживать Украину и показатель неприятия РФ достиг 91%. С другой стороны, можно видеть, как, например, в Грузии, где население страны всецело воспринимает Россию агрессором и после начала вторжения в Украину это понимание никуда не делось, правительство Грузии считает, очевидно, иначе. В тоже время, Тбилиси, пожалуй, единственный пример страны-соседа РФ (не считая полностью подконтрольный Кремлю режим Лукашенко), который после начала полномасштабного вторжения в Украину улучшил дипломатические отношения с Россией.



В других постсоветских государствах, например, таких как Армения, ситуация наоборот ухудшилась. До февраля 2022 года, Никол Пашинян, который, между тем, пришел к власти в результате “цветной революции” и которого все это время поддерживал Путин, наоборот стал отдаляться от России. Из-за отказа Кремля помогать Армении с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха с Азербайджаном, в рамках Организации договора о коллективной безопасности, Пашинян стал тяготеть все ближе к США и ЕС, а процент неодобрения действий Кремля среди местного населения вырос с 38 до 58 (%).



Такая же тенденция наблюдается в Молдове, Казахстане и Азербайджане, где традиционно симпатия к Кремлю оставалась на высоком уровне. “Во-первых, многие страны очень обеспокоены своей территориальной целостностью. Во многих из них проживают российские граждане или этнические русские, как, например, в Казахстане и странах Балтии. Они боятся, что когда-нибудь Путин может сказать, что русским в этих странах угрожают нацистские правительства и что они должны прийти им на помощь. Поэтому вторжение в Украину, а также непризнание Россией суверенитета и независимости других соседних стран, несомненно, негативно повлияли на имидж Кремля. Второй фактор - выдача ордера на арест Владимира Путина Международным трибуналом. Я думаю, это заставило многих людей осознать, что вторжение в Украину - это не просто ужас, но и военное преступление», - говорит бывший посол США в Беларуси и Грузии Кеннет Яловиц.



В том числе поэтому, все больше людей на постсоветском пространстве, которые ранее идентифицировали себя как русские, перестают воспринимать себя именно так. В 2007-2009 годах примерно трое из десяти жителей Казахстана, Латвии и Эстонии называли себя русскими, а в прошлом году этот показатель снизился до 15% в Казахстане, 19% в Латвии и 21% в Эстонии. Токсичность Кремля, Путина, путинского режима накладывает отпечаток на россиян и всю Россию. Между тем, нежелание что-либо исправлять населением РФ, вполне оправдывает такое отношение к россиянам и всему русскому, как в мире, так и в бывших республиках СССР, где отношение к России всегда было особенным.