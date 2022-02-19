Россия теряет людей: сокращается население страны

20:00 16 Февраль Киев, Украина

целому ряду причин, и в меньшей степени от пандемии COVID-19, как любит настаивать “ другие причины ” , вероятно, окажутся гораздо более значительными в будущем, даже когда пандемия будет окончательно преодолена.



Демографические данные Федеральной службы государственной статистики, опубликованные в конце января 2022 года, являются фатальными. Они показывают, что смертность в России в 2021 году превысила рождаемость на 1 040 000, что почти вдвое превышает показатель 2020 года. Таким образом, смертность выросла в годовом исчислении на 15,1%, до 2 440 000, а рождаемость снизилась на 2,3%, до 1 400 000. Этот разрыв больше, чем в любой другой период, начиная с 2000 года. Кроме того, статистическое подразделение российского правительства прогнозирует, что сокращение численности коренного населения, не считая иммигрантов, продолжится в течение 2020-х годов, хотя со временем оно замедлится. По прогнозам Росстата, какой-либо рост населения произойдет только в 2030 году. Учитывая историю пропаганды и фальсификации этого агентства, маловероятно, что прогнозируемое снижение в ближайшее десятилетие будет столь же незначительным, как предполагает официальная статистика, или, что рост смертности замедлится. Население России сократилось более чем на миллион человек в 2021 году, что является рекордом с 2000 года, попричин, и в меньшей степени от пандемии COVID-19, как любит настаивать Кремль . Очевидно, что именно этидругие причины, вероятно, окажутся гораздо более значительными в будущем, даже когда пандемия будет окончательно преодолена.Демографические данные Федеральной службы государственной статистики, опубликованные в конце января 2022 года, являются фатальными. Они показывают,смертность в России в 2021 году превысила рождаемость на 1 040 000,почти вдвое превышает показатель 2020 года. Таким образом, смертность выросла в годовом исчислении на 15,1%, до 2 440 000, а рождаемость снизилась на 2,3%, до 1 400 000. Этот разрыв больше, чем в любой другой период, начиная с 2000 года. Кроме того, статистическое подразделение российского правительства прогнозирует, что сокращение численности коренного населения, не считая иммигрантов, продолжится в течение 2020-х годов, хотя со временем оно замедлится. По прогнозам Росстата, какой-либо рост населениятолько в 2030 году. Учитывая историю пропаганды и фальсификации этого агентства, маловероятно,прогнозируемое снижение в ближайшее десятилетие будет столь же незначительным, как предполагает официальная статистика, или,рост смертности замедлится.

Тот факт, что пандемия COVID-19 так сильно ударила по России и многим другим странам, позволил Кремлю настаивать, на том, что показатели смертности отражают только смерти, связанные с коронавирусом. Иными словами, российское руководство использует пандемию так же, как и Вторую мировую войну, в качестве универсального морального растворителя для отвлечения внимания от других проблем и снятия с себя и своих предшественников всякой ответственности за смерть своих граждан. Но российские демографы, такие как Владимир Козлов, и журналисты-расследователи,