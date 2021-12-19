Россия создала новые полигоны у границ с Украиной: мнение Минобороны

22:11 03 Декабрь Киев, Украина

Недавние публикации в западных СМИ о наращивании российских военных сил вдоль границы с Украиной вызвали новые обсуждения об эскалации ситуации в Донбассе. Информация была основана на спутниковых снимках военной техники в Ельне в Смоленской области, а также на видео в социальных сетях о явных передвижениях российских военнослужащих и военной техники в районах, близких к Украине.

В Минобороны Украины заявили, что нет повода для беспокойства, так как передвижение российских войск под их пристальным наблюдением. Более того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала подчеркнул, что “наращивания российских войск на государственной границе с Украиной не было”. Также Киев не считает передвижение российских военных чем-то аномальным.

В 2016 году министр обороны России Сергей Шойгу объявил формирование двух новых дивизий в составе 20-й армии Западного военного округа. Сегодня это 3-я МСД (мотострелковая дивизия), базирующаяся в городе Валуйки Белгородской области, и 144-я МСД, базирующаяся в городе Ельне Смоленской области. И в рамках этой перестановки, ориентированной на запад и юго-запад, Россия модернизировала существующие полигоны, оживила заброшенные гарнизоны, а также создала новые постоянные военные базы вдоль границы с Украиной, Белоруссией и странами Балтии.

Кроме того, в сентябре проходили российско-белорусские учения «Запад-2021». Они были усилены боевой группой 41-й общевойсковой армии России, базирующейся в Новосибирске. После завершения учений техника этой боевой группы, как сообщается, была оставлена на полигоне Погоново в Воронежской области и в Ельне Смоленской области. Согласно спутниковым снимкам, эта техника остается на открытом воздухе, вдали от своих баз и без возможности проведения планового технического обслуживания. Дальнейшие задержки с возвратом этой военной техники будут означать, что либо Россия планирует ввести ее в эксплуатацию в ближайшем будущем, либо намерена навсегда передать технику вновь созданным местным подразделениям в Ельне и Валуйках.

Также следует учитывать сезонный характер военной активности в России. Летний учебный период заканчивается в октябре-ноябре, после чего многие военнослужащие возвращаются с полигонов на свои базы. Некоторые подразделения ПВО, участвующие в различных учениях, приходится перевозить по железной дороге с полигонов на расстояние более 1000 километров. Люди, опубликовавшие видео в социальные сети с техникой на поездах, видимо, незнакомы с этими аспектами и могут легко воспринять такое развитие событий как свидетельство возросшей военной активности с неясными целями. И такая неуверенность, очевидно, вызывает подозрение и беспокойство.

За последние пять лет создание постоянных новых дивизионных военных баз в регионах России, которые находятся на границе с Украиной, естественным образом привело к увеличению сезонных перемещений военной техники и личного состава в 200-километровой зоне вокруг украинской границы. И сознательно или нет, но эта деятельность способствует более широкой «гибридной» стратегии Кремля по поддержанию психологического давления на Киев и Запад с помощью военных, экономических и информационных рычагов. Это явление, безусловно, заслуживает пристального внимания, однако не стоит проявлять слишком сильный интерес и уж тем более поднимать панику, так как это будет служить только во благо целей Российской Федерации.