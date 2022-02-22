Россия сорвала контракт Украины с Перу?

22:18 29 Сентябрь Киев, Украина

Не успело ГП «Антонов» нарадоваться своей новейшей успешной разработке - транспортному самолету Ан-178 с номером 006, которым помимо Перу заинтересовался еще ряд стран, как РФ, не имея возможности конкурировать с Украиной в сфере авиастроения, запустила волну дезинформации.

Так, ряд рейтинговых российских СМИ и, аффилированных российским спецслужбам, интернет-ресурсов распространили фейк, ссылаясь на источник в сфере военно-технического сотрудничества, о том, что якобы МВД Перу приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 для национальной полиции, заключенный в 2019 году с поставкой в 2021-м, ввиду готовности самолета лишь на 40% из-за отсутствия российских комплектующих.

Российские СМИ пестрят заголовками: «Перу может заменить украинские Ан-178 самолётами РФ» (news.ru); «Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178» (news.rambler.ru); «Перу может отказаться от украинского Ан-178 и закупить российские самолеты» (topcor.ru); «Россия готова поставить МВД Перу ряд самолетов вместо Ан-178 по приостановленному контракту» (Диана Михайлова - https://diana-mihailova.livejournal.com) и т.д.

Вместо уникального высокоскоростного тактического самолета Ан-178, успешно соперничающего по своим характеристикам с лучшими европейскими конкурентами, Россия предлагает совершенно неконкурентоспособные и не обладающие необходимыми характеристиками якобы обновленные версии тяжелого Ил-76, и якобы новейшего среднего Ил-112.

Кроме того, российские СМИ подчеркивают, что украинская сторона якобы дезинформировала перуанское руководство, не имея возможности заменить российские комплектующие, ввиду чего Перу якобы рассматривает вопрос приобретения самолета в других странах, в том числе в России.

Оборонно-промышленный комплекс Украины всегда подвергался деструктивным и бесцеремонно дерзким атакам России, пытающейся подорвать международный имидж Украины и дискредитировать авиастроительные компании и военно-промышленный комплекс страны в целом. Но мир поменялся, и Запад уже не так легко ввести в заблуждение фейковыми заявлениями несуществующих личностей!