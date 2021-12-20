10:08 20 Март Киев, Украина

Управление разведки США опубликовало доклад о том, что Россия, Иран, Куба, Венесуэла, Китай, а также ливанская группа «Хезболла» будут подвержены введению санкций против них. США обвинили эти страны во вмешательстве в выборы в президенты.

Как заявили в Национальном управлении разведки США, в выборах 2020 года, Россия не применяла кибератаки, а использовала физические методы. В частности, были показаны фильмы, опубликованы аудиозаписи, задействованы СМИ и печально известные «фабрики троллей», чтобы очернить кандидатуры Джо Байдена, а также для политического раскола среди народа США.

Основными агентами Кремля оказались Константин Климник и Андрей Деркач. Они предоставляли штабу Трампа компромат на Байдена, а также помогли снять фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Деркач опубликовал аудиозаписи Байдена и Порошенко, при помощи которых хотел обвинить будущего президента США в коррупционных схемах, связанных с Украиной.

На выборы было оказано давление и со стороны «Агентства интернет-исследований», более известного как «фабрика троллей». Из того же доклада разведки США становится понятно, что организация использовала граждан Мексики, Нигерии и Ганы для распространения повестки, ориентированной на США.

Основная цель прокремлевских сил - очернить кандидатуру Джо Байдена. Даже официальные лица правительства РФ говорили, что кандидат в президенты плохой, ведь его риторика является явно антипутинской.

Прокремлевские агенты выступали на стороне Трампа, агитируя за его кандидатуру. Граждан, считавших, что Трамп недостоин быть президентом, они пытались склонить к нейтральной позиции, говоря, что не только Трамп недостоин быть президентом, но и Байден тоже.

Как считают в разведке, мотивом для вмешательства в выборы США российских властей стало мнение, что Байден будет невыгоден для геополитических интересов России: «Мы считаем, что Москва будет продолжать оказывать влияние на выборы, чтобы продвигать свою давнюю цель — ослабления Вашингтона, потому что Кремль уже давно считает, что ослабленные США будут менее склонны проводить агрессивную внешнюю политику, и политику безопасности за рубежом и более открыты для геополитических сделок с Россией».

В итоге правительство США приняло решение о введении новых санкций против России и других стран, которые вмешались во внутренние дела американцев, а именно в выборы президента Соединенных Штатов Америки: «министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены, как иностранное вмешательство в выборы в США».