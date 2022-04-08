Россия считает, что Украина несет ответственность за нехватку воды в Крыму

21:59 08 июля Киев, Украина





Сразу после оккупации Крыма, в Киеве было принято решение перекрыть Северо-Крымский канал. Это было один из способов по деокупации полуострова. Также, оккупированный Крым перестал подчиняться Украине, соответственно, с экономической точки зрения, Киев перестал бесплатно снабжать водой оккупантов.



Вскоре после перекрытия Северо-Крымского канала, российские пропагандисты заявили, что Семь лет прошло с тех пор, как Россия вторглась в Украину, захватив часть восточных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексировав Крым . Сразу после оккупации полуострова, Кремль начал винить украинское правительство в бедах, которые постигли крымчан. Одной из таких бед стала нехватка воды, которая очень резко сказалась весной этого года.Сразу после оккупации Крыма, в Киеве было принято решение перекрыть Северо-Крымский канал. Это было один из способов по деокупации полуострова. Также, оккупированный Крым перестал подчиняться Украине, соответственно, с экономической точки зрения, Киев перестал бесплатно снабжать водой оккупантов.Вскоре после перекрытия Северо-Крымского канала, российские пропагандисты заявили, что Украина несет ответственность за нехватку воды на полуострове. В марте 2021 года, глава подконтрольного Кремлю крымского парламента, даже заявил, что намерен подать иск на Андрея Сенченко, Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева, за то, что они были инициаторами постройки дамбы на реке Днепр, в месте, где берет начало Крымский канал.

Тем не менее весь мир прекрасно понимает, что обвинения России абсурдны. В ООН отметили, что ответственным за обеспечения водой полуострова является страна оккупант. Однако в Кремле этого до сих пор не признали.

Несмотря на обвинения в адрес Украины, с начала аннексии Крыма в России понимали, что Крымский канал снабжает 85% территории полуострова водой, а значит, его перекрытие может означать экологическую и гуманитарную катастрофу для крымчан.

Найти другой источник воды, кроме Северо-Крымского канала, в России не могут. Запасы воды в водохранилищах пересохли настолько, что в Крыму начали давать воду на несколько часов в день и в ограниченном количестве.



Стоит добавить, что одной, из предполагаемых причин сосредоточения огромного количества российских войск на полуострове в апреле 2021 года стала необходимость захвата территории Украины, по которой проходит Северо-Крымский канал. Если бы такой сценарий стал действительным, то это, по сути, единственное, чтобы сделал Путин для решения водоснабжения Крыма, кроме бесчисленных дотаций из госбюджета на идеи российских ученых.

Обвинения Украины в недостатке воды на полуострове это не больше чем часть информационной войны России. Эксперты утверждают: “Не стоит обманываться по поводу гуманности Путина. Ему абсолютно наплевать на жителей Крыма”. Поэтому вопрос с водообеспечением оккупированной части Украины заботит президента РФ не больше, чем проблемы в регионах его страны.