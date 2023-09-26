Россия рассматривает африканский рынок по внедрению ядерных технологий

Кремль никогда не упускал возможности продвигать свое влияние в других странах, посредством реализации “бесплатных” проектов. Так было с ЕС, куда Россия продавала газ по скидке, а также с другими государствами, где Кремль оплачивал строительство различных объектов критической инфраструктуры, как, например, атомные электростанции. Впрочем, даже в довоенные времена, у Кремля не получалось реализовывать свои инициативы в срок. В условиях санкций и разрушающейся экономики любые планы агрессора по внедрению подобных проектов за границей заведомо нереализуемы.

27 и 28 июля в ходе саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге российские официальные лица подписали ряд межправительственных меморандумов и соглашений о возможном будущем сотрудничестве в атомной энергетике с Бурунди, Зимбабве и Эфиопией. Кроме того, российский производитель топлива ТВЭЛ недавно подписал соглашение с Южноафриканской корпорацией ядерной энергии о сотрудничестве в производстве и переработке ядерного топлива. Россия рассматривает зарождающиеся гражданские ядерные рынки в Африке как направление экспорта российских ядерных технологий. В этом Кремль надеется повторить свой успех в Египте, где Росатом сейчас строит четырехреакторную АЭС. Однако степень успеха усилий России по построению энергетических отношений с африканскими государствами остается под большим вопросом, и какие-либо конкретные инвестиционные планы, вероятно, появятся только через несколько лет.



Глобальный толчок к переходу к зеленой энергетике и отказу от ископаемого топлива создал новый импульс для ядерной энергетики. И значительный потенциал для этого можно найти в Африке. В настоящее время на континенте действует только одна атомная электростанция, а именно атомная электростанция Кеберг в Южной Африке. Тем не менее, более десяти других африканских государств в настоящее время строят или рассматривают возможность строительства новых объектов. Некоторые из этих новичков в ядерной энергетике уже являются достаточно продвинутыми, эксплуатируют исследовательские реакторы, сотрудничают с Международным агентством по атомной энергии и расширяют свои регулирующие возможности. Например, Гана является относительно новой страной в ядерном секторе, однако уже может похвастаться модернизированной программой, в первую очередь благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами.