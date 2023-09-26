Россия рассматривает африканский рынок по внедрению ядерных технологий

Кремль никогда не упускал возможности продвигать свое влияние в других странах, посредством реализации “бесплатных” проектов. Так было с ЕС, куда Россия продавала газ по скидке, а также с другими государствами, где Кремль оплачивал строительство различных объектов критической инфраструктуры, как, например, атомные электростанции. Впрочем, даже в довоенные времена, у Кремля не получалось реализовывать свои инициативы в срок. В условиях санкций и разрушающейся экономики любые планы агрессора по внедрению подобных проектов за границей заведомо нереализуемы.
27 и 28 июля в ходе саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге российские официальные лица подписали ряд межправительственных меморандумов и соглашений о возможном будущем сотрудничестве в атомной энергетике с Бурунди, Зимбабве и Эфиопией. Кроме того, российский производитель топлива ТВЭЛ недавно подписал соглашение с Южноафриканской корпорацией ядерной энергии о сотрудничестве в производстве и переработке ядерного топлива. Россия рассматривает зарождающиеся гражданские ядерные рынки в Африке как направление экспорта российских ядерных технологий. В этом Кремль надеется повторить свой успех в Египте, где Росатом сейчас строит четырехреакторную АЭС. Однако степень успеха усилий России по построению энергетических отношений с африканскими государствами остается под большим вопросом, и какие-либо конкретные инвестиционные планы, вероятно, появятся только через несколько лет.
Глобальный толчок к переходу к зеленой энергетике и отказу от ископаемого топлива создал новый импульс для ядерной энергетики. И значительный потенциал для этого можно найти в Африке. В настоящее время на континенте действует только одна атомная электростанция, а именно атомная электростанция Кеберг в Южной Африке. Тем не менее, более десяти других африканских государств в настоящее время строят или рассматривают возможность строительства новых объектов. Некоторые из этих новичков в ядерной энергетике уже являются достаточно продвинутыми, эксплуатируют исследовательские реакторы, сотрудничают с Международным агентством по атомной энергии и расширяют свои регулирующие возможности. Например, Гана является относительно новой страной в ядерном секторе, однако уже может похвастаться модернизированной программой, в первую очередь благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами.
Большинству планов по строительству этих электростанций еще предстоит воплотиться в конкретные деловые и инвестиционные соглашения. Тем не менее, растет вероятность того, что новые атомные электростанции появятся по всей Африке в 2030-х и 2040-х годах. Это, в свою очередь, способствовало росту интереса к потенциалу континента со стороны поставщиков ядерных технологий, базирующихся в США, Франции, Южной Корее, Китае и России.
На данный момент «Росатом» является единственным поставщиком, который заключил обязательный контракт на проектирование, закупки и производство и начал строительство. В июле 2022 года был залит первый “ядерный фундамент” для первого реактора египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа», который после завершения строительства будет состоять из четырех российских энергоблоков ВВЭР-1200. Российская компания была выбрана Египтом для реализации проекта еще в 2015 году, и стороны договорились, что Кремль предоставит Каиру льготный кредит в размере 25 млрд долларов, покрывающий 85% расходов на строительство.
Официально объявлено, что проект разрабатывается без задержек. На самом же деле это не так. В настоящее время египетские официальные лица предполагают, что четыре энергоблока в «Эль-Дабаа» будут введены в эксплуатацию где-то между 2028 и 2031 годами. Однако, согласно планам на 2015 год, первоначально предполагалось, что первый энергоблок начнет вырабатывать энергию уже в 2024 году. Западные санкции, которые нанесли ущерб значительной части российской экономики, могут еще больше сместить срок реализации проекта. Так как в ближайшем будущем российская экономика продолжит процесс стагнации, у Кремля могут возникнуть проблемы с предоставлением оставшейся части кредитов, обещанных египетским компаниям, участвующим в проекте (на общую сумму более 10 млрд долларов). Такой исход нанесет ущерб российскому потенциалу по заключению новых энергетических соглашений с другими африканскими странами в будущем.
Пример «Эль-Дабаа», с одной стороны, дает полезное представление о модели “ядерной дипломатии” Кремля, которая основана на льготных государственных кредитах, покрывающих большую часть финансирования любого конкретного проекта. С другой стороны, это демонстрирует, как долго может продолжаться реализация атомных проектов. В случае с «Эль-Дабаа» пройдет 20 лет с момента начала торгов в 2011 году до запланированной эксплуатации последнего энергоблока в 2031 году, при условии, что станцию вообще продолжат строить.
В свою очередь, это дает представление о будущих российских проектах в Африке, реализация которых остается весьма туманной. Большинству африканских государств все еще предстоит развивать необходимую инфраструктуру и, что, возможно, более важно, наращивать нормативный, технический и эксплуатационный потенциал для адекватного поддержания гражданской ядерной программы. Например, Эфиопии, которая начала сотрудничество с «Росатомом» еще в 2017 году, еще предстоит преодолеть ряд проблем на пути к производству и использованию атомной энергии, включая подготовку надлежащего технического персонала. Несмотря на это, страна по-прежнему стремится начать эксплуатацию своей первой атомной электростанции где-то в 2035–2040 годах.
Широко распространенная политическая нестабильность в Африке и продолжающееся воздействие западных санкций на российскую экономику делают любые перспективы расширения бизнеса на ядерной арене практически невыполнимыми для Кремля. Таким образом, «Росатом», скорее всего, не сможет в ближайшее время получить новые контракты на создание АЭС в Африке.
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