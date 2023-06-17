Россия пытается восполнить запас живой силы, мнение экспертов

23:10 16 июня Киев, Украина

В 2023 году очередной весенний призыв на военную службу в России начался 1 апреля и завершится 15 июля. Заявленная цель этого призыва - 147 тыс. солдат, что на 13 тыс. человек больше, чем годом ранее. Несмотря на систематическое невыполнение планов набора срочников, повышение планки говорит об острой нехватке у агрессора живой силы. Путем обмана призывников, Россия планирует заткнуть дыры в собственной обороне.

В целях набора новых контрактников Минобороны РФ даже сократило срок первоначальных контрактов с двух лет до одного и полностью отменило требование о прохождении военной службы по призыву и профессиональном образовании. Кроме того, Минобороны пытается вербовать иностранных граждан.

Несмотря на разрозненность данных о продолжающемся наборе контрактников, становится очевидным, что все эти усилия сталкиваются со значительными трудностями по сравнению с довоенными годами. Например, “этиловый” Медведев обнародовал противоречивые статистические данные за последние несколько недель: 19 мая он заявил, что 117,4 контрактников и добровольцев присоединились к армии РФ; однако 1 июня он уже сообщил, что с 1 января по 31 мая в вооруженные силы успешно призвано более 134 тысяч человек.

Такая необычно быстрая динамика может быть объяснена тем, что все российские контрактники, сержанты и унтер-офицеры, несмотря на просроченные или заканчивающиеся контракты, были вынуждены подписать новые контракты, чтобы соответствовать цифрам Минобороны противника. Для сравнения, за пять лет, с 2017 по 2021 год, численность военнослужащих-контрактников, в составе армии оккупантов составила около 400 тыс. человек. Абсолютное большинство из них отработало только один стандартный двухлетний контракт и редко заключало контракты на следующий срок.

Таким образом, регулярная ежегодная ротация контрактников, может быть оценена в 150 тыс. человек. На самом деле реальные цифры могут быть даже выше, если учесть исследование Росгвардии, которая сталкивается с теми же кадровыми проблемами, что и регулярная армия: 60% солдат и 30% сержантов уволились с военной службы еще до окончания своего первого контракта. Как следствие, ротация контрактников практически заморожена, а новобранцев остро не хватает. Эту ситуацию подтверждают данные из Ханты-Мансийского автономного округа, где региональные власти не могут набрать достаточное количество контрактников, несмотря на дополнительные выплаты из бюджета. Более того, некоторые данные указывают на тот факт, что недавно завербованным контрактникам, например экипажам танков, присваиваются другие обязанности. Это также подтверждает сохраняющийся значительный дефицит рабочей силы.

Срок добровольной военной службы начинается с трех месяцев, и Минобороны России смогло набрать в связи с этим изрядное количество личного состава. Однако по состоянию на начало июня 2023 года, похоже, идея привлечения добровольцев на краткосрочной основе и создания добровольческих формирований начинает признаваться неэффективной, а возможно, такие усилия были похоронены министерской бюрократией. Таким образом, в настоящее время эта форма найма больше не пропагандируется.

В то же время руководство армии агрессора ведет работу по включению и постановке под свой контроль различных групп наемников, которые в настоящее время контролируются другими политическими акторами, в том числе чеченскими формированиями Кадырова и вагнеровцы Пригожина.

Таким образом, по приказу Шойгу, участники этих “организаций” до 1 июля должны подписывать добровольческие контракты с Министерством обороны. Со своей стороны, Кадыров уже подписал указанное соглашение, а Пригожин остается категорически против такой договоренности. По правде говоря, эти действия свидетельствуют о продолжающейся межэлитной и межведомственной борьбе внутри российского военного аппарата, а также о бюрократических играх власти и контроля над ресурсами, типичных для авторитарных режимов во времена турбулентности. На текущую призывную кампанию Восточный военный округ призвал 5,5 тыс. из запланированных 10 тыс. человек, а некоторые части Центрального военного округа получили более чуть более 50% ожидаемых новобранцев.

Таким образом, можно подсчитать, что в общей сложности за апрель и май 2023 года было призвано от 75 тыс. до 80 тыс. солдат из объявленной цели в 147 тыс. человек. В конечном итоге Кремль сталкивается с проблемой, что на набор оставшихся 45% от запланированного количества призывников остается всего один месяц.

И даже если эта цель действительно реализуется, российскому военному руководству стало гораздо сложнее поддерживать действующую призывную систему. Все это означает, что с дефицитом новых оккупантов России вряд ли удастся справиться традиционным способом, и Кремль, возможно, рассматривает более радикальные меры, такие как “полномасштабная” мобилизация, которая, скорее всего, не сулит ничего, кроме еще большей турбулентности внутри страны.

Тем не менее, перед лицом украинского контрнаступления Кремль может прибегнуть к таким отчаянным мерам, поскольку возможности оккупантов на поле боя становятся все более ограниченными.