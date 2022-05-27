Россия пытается вмешаться в политику других стран

11:06 27 мая Киев, Украина

Попытки рф изменить политику других стран в свою пользу не ограничиваются войной в Украине. На фоне войны кремль работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других партнеров в своем противостоянии с США и Европой. И в то же время все еще надеется расколоть коллективный Запад и выявить в нем страны, которые могут выступать в качестве проводников российских интересов.

Можно выделить три российские геополитические стратегии. Во-первых, это попытка открыто создать антизападный блок через союз с Китаем и другими азиатскими и ближневосточными государствами.

Еще до полномасштабного нападения в Украину некоторые эксперты настаивали на том, что рф нужно создать свой собственный технико-экономический блок, независимый от Запада. Теперь уже не остается сомнений, что создание такой группировки призвано усилить антизападные настроения потенциальных союзников агрессора, манипулируя их колониальным прошлым. «Кремль пугает своих потенциальных партнеров “возрождением колониализма” и стремится представить себя их величайшим защитником», - сообщают украинские политологи..

Примечательно, что недавно глава мид россии сергей лавров открыто заявил, что война в Украине “способствует освобождению мира от постколониального гнета Запада”.

Вторая стратегия это попытка использовать пророссийски настроенные страны Запада в качестве “агентов влияния” в международных структурах. Российские СМИ часто ссылаются в этой связи на Венгрию и Сербию. Несмотря на свое членство в Европейском союзе, Будапешт открыто поддерживает агрессора, чтобы получить свою выгоду от кремля. Сербия также представляет из себя страну с неоднозначным подходом к ведению внешней политики Запада в отношении рф. Такая позиция позволяет удачно маневрировать, проецируя прокремлевские настроения на раскол европейского сообщества. К слову, Сербия не является членом ЕС и только собирается присоединится к нему. В тоже время, опросы местных жителей в апреле показали, что 44% граждан не хотят интеграции в Европейский союз.

Другими результатами влияния кремля, являются непрекращающиеся попытки дестабилизировать ситуацию на Балканах. Как минимум, российские власти хотят увеличить зависимость этих стран от “миротворческих» усилий москвы; как максимум - создать новый полномасштабный кризис, который мог бы стать “вторым фронтом” для Запада. «На данный момент рф не владеет ресурсами, необходимыми для создания и поддержания нового конфликта», - уверены украинские экономисты.

Третьей геополитической стратегией можно назвать дестабилизацию и ослабление других стран с целью сделать их более уязвимыми для давления. Такой подход достаточно открыто озвучил прокремлевский политолог Дмитрий Евстафьев. По его словам, необходимо выявить “слабые звенья коллективного Запада”, одним из которых может быть Турция. Он полагает, что “Турция - страна, испытывающая колоссальные внутриэкономические проблемы”, и “первоочередная политическая задача россии” - использовать “методы геоэкономического давления для того, чтобы вывести Турцию”.

Кремль использует свою привычную тактику – бей туда, где слабее.

«Вмешательство во внутреннюю политику государств, каким бы спланированным оно ни было, на данный момент не реализуемо. Тем не менее, менее демократичные представители Европы остаются подверженными влиянию кремля и в случае необходимости смогут самостоятельно навредить всему цивилизованному миру», - предупреждают политологи.