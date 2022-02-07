Россия проводит репрессии против Украины - МИД

Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Однако несмотря на то, что украинцы отдают дань памяти жертвам сталинских времен, в современном мире репрессии также имеют место быть. Как заявило Министерство иностранных дел Украины, в сторону нашей страны это активно делает Российская Федерация. Речь идет о происходящем на оккупированных территориях Украины.
"В этот день мы вспоминаем прошлое, чтобы избежать подобного в будущем. Однако с распадом СССР политические репрессии никуда не исчезли. Российская Федерация, следуя советскому опыту, развернула широкие репрессивные кампании на временно оккупированных ею территориях Украины. Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам", – заявили в МИД.
Ведомство сообщило, что начинает проект "Незламні", в рамках которого будет эксклюзивно публиковать письма незаконно удерживаемых в России и на территории оккупированного Крыма украинцев.
Как сообщила пресс-служба МИД 15 мая, письма будут публиковать еженедельно на сайте ведомства, на странице в Facebook и на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений.
Первое опубликованное письмо – от гражданского журналиста Османа Арифмеметова.
"До ареста он транслировал в прямом эфире обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме", – сообщили в МИД.
Арифмеметов пишет, что после оккупации Крыма в 2014 году профессиональная журналистика исчезла как явление, поскольку заниматься ею стало сложно и опасно. Остались только провластные СМИ, которые работают как пропагандисты. Так на полуострове появилась гражданская журналистика.
"Люди, которые никогда не имели никакого отношения к СМИ, взяли телефоны, планшеты и начали снимать и делиться в интернете тем, что происходит на полуострове. В марте 2019 года прошли массовые аресты активистов, правозащитников, журналистов общественного объединения "Крымская солидарность". Были задержаны 25 человек, среди которых и я. Важно, чтобы вы знали, что мы будем продолжать ненасильственную борьбу за свои права. Важно, чтобы вы знали о тех, кто продолжает вести активную деятельность в Крыму. Им необходима ваша поддержка. Я верю, что с вашей помощью мы в силах остановить репрессии в Крыму и освободить всех заключенных Кремля", – написал он в своем письме.
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