Россия проводит репрессии против Украины - МИД

Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Однако несмотря на то, что украинцы отдают дань памяти жертвам сталинских времен, в современном мире репрессии также имеют место быть. Как заявило Министерство иностранных дел Украины, в сторону нашей страны это активно делает Российская Федерация. Речь идет о происходящем на оккупированных территориях Украины.

"В этот день мы вспоминаем прошлое, чтобы избежать подобного в будущем. Однако с распадом СССР политические репрессии никуда не исчезли. Российская Федерация, следуя советскому опыту, развернула широкие репрессивные кампании на временно оккупированных ею территориях Украины. Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам", – заявили в МИД.

Ведомство сообщило, что начинает проект "Незламні", в рамках которого будет эксклюзивно публиковать письма незаконно удерживаемых в России и на территории оккупированного Крыма украинцев.



Как сообщила пресс-служба МИД 15 мая, письма будут публиковать еженедельно на сайте ведомства, на странице в Facebook и на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений.



Первое опубликованное письмо – от гражданского журналиста Османа Арифмеметова.

"До ареста он транслировал в прямом эфире обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме", – сообщили в МИД.

Арифмеметов пишет, что после оккупации Крыма в 2014 году профессиональная журналистика исчезла как явление, поскольку заниматься ею стало сложно и опасно. Остались только провластные СМИ, которые работают как пропагандисты. Так на полуострове появилась гражданская журналистика.