Россия проводит реорганизацию армии из-за боязни потерять всю страну

19:57 22 июня Киев, Украина

Военные поражения в Украине показали, что российская армия не соответствует своему званию “второй армии мира”. Поэтому в Кремле приняли решение реорганизовать вооруженные силы с целью наделения их наступательным потенциалом. Однако без смены всех правящих элит и прекращения войны этого достичь невозможно.





2 июня российский Генеральный штаб объявил о полной реорганизации российских вооруженных сил, создав два новых военных округа вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, Азовский военно-морской округ и два новых объединенных соединения вдоль западной границы России. Этот план фактически отменяет реформы Анатолия Сердюкова десятилетней давности, восстанавливает советские модели военной организации и дает Кремлю возможность вести наступательную войну на широком фронте от Финляндии до Молдовы. Планы были описаны генерал-полковником Евгением Бурдинским, заместителем начальника Генерального штаба РФ, в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России», придав конкретный контекст идеям, первоначально изложенным “фанерным” маршалом Шойгу в декабре 2022 года.



Российское командование уже давно глубоко недовольно реформами бывшего министра обороны Сердюкова, которые упразднили Московский и Ленинградский военные округа, сосредоточили внимание на развитии региональных структур при одновременном сокращении числа округов до четырех и количества танков в российских частях, а также установили для армии агрессора оборонительный характер, но не наступательный. Во многом эти изменения полностью изменили советскую доктрину и организацию. Военный провал в Украине, расширение НАТО, ухудшение отношений с Западом привело к большому количество разговоров о более масштабной войне.



С момента объявления о реформах большинство российских комментариев об этих нововведениях были сосредоточены на проблемах, с которыми сталкивались в Украине созданные Сердюковым российские вооруженные силы. В конце концов, обвиняя бывшего министра обороны, они надеются оградить Шойгу и





Эти мнения исходят от сторонников Путина и его войны против Украины. Тем не менее, пожалуй, самый интригующий комментарий о реформах исходит от критика Кремля Анатолия Несмияна, который ведет блог под псевдонимом «Эль Мюрид». Он делает два ключевых замечания. С одной стороны последние шаги России направлены на повышение боеспособности российских вооруженных сил. Однако он утверждает, что внести эти изменения во время войны будет практически невозможно и может полностью уничтожить армию РФ. Критик утверждает, что одновременное расширение армии и ее реорганизация сделает практически невозможным качественное улучшение вооружений и командования. Проще говоря, российские вооруженные силы нуждаются в реформах, но попытки сделать это во время войны - прямой путь к катастрофе. С момента объявления о реформах большинство российских комментариев об этих нововведениях были сосредоточены на проблемах, с которыми сталкивались в Украине созданные Сердюковым российские вооруженные силы. В конце концов, обвиняя бывшего министра обороны, они надеются оградить Шойгу и Путина , от критики. Но все больше людей предполагают, что необходимость реорганизации российских вооруженных сил отражает “разумный ответ” на расширение НАТО или даже дает России возможность начать войну против того, что они считают все более агрессивно настроенным западным альянсом. Некоторые даже предположили, что эти нововведения показывают, что Кремль всерьез готовится к такой наступательной войне.Эти мнения исходят от сторонников Путина и его войны против Украины. Тем не менее, пожалуй, самый интригующий комментарий о реформах исходит от критика Кремля Анатолия Несмияна, который ведет блог под псевдонимом «Эль Мюрид». Он делает два ключевых замечания. С одной стороны последние шаги России направлены на повышение боеспособности российских вооруженных сил. Однако он утверждает, что внести эти изменения во время войны будет практически невозможно и может полностью уничтожить армию РФ. Критик утверждает, что одновременное расширение армии и ее реорганизация сделает практически невозможным качественное улучшение вооружений и командования. Проще говоря, российские вооруженные силы нуждаются в реформах, но попытки сделать это во время войны - прямой путь к катастрофе.



С другой стороны, по словам Насмияна, пожалуй, самым важным аспектом этих реформ является не создание новых структур в Украине или вдоль западной границы России, а скорее восстановление двух особых военных округов в столицах, которые были расформированы в 2010 году. Это показывает, говорит он, что “именно в них будет вливаться большая часть ресурсов, вполне возможно, за счет других”. Он утверждает, что это отражает тот факт, что Кремль “уже понимает, что ему будет проблематично удержать всю страну и готовится к дезинтеграции - или, по крайней мере, быстрой регионализации и частичному развалу на периферии. Кстати, поэтому никто не собирается помогать Белгороду или другим регионам, которые могут подвергнуться нападению. Он решил пожертвовать ими, сохранив при этом центральные территории под контролем”. В этом есть смысл, потому что С другой стороны, по словам Насмияна, пожалуй, самым важным аспектом этих реформ является не создание новых структур в Украине или вдоль западной границы России, а скорее восстановление двух особых военных округов в столицах, которые были расформированы в 2010 году. Это показывает, говорит он, что “именно в них будет вливаться большая часть ресурсов, вполне возможно, за счет других”. Он утверждает, что это отражает тот факт, что Кремль “уже понимает, что ему будет проблематично удержать всю страну и готовится к дезинтеграции - или, по крайней мере, быстрой регионализации и частичному развалу на периферии. Кстати, поэтому никто не собирается помогать Белгороду или другим регионам, которые могут подвергнуться нападению. Он решил пожертвовать ими, сохранив при этом центральные территории под контролем”. В этом есть смысл, потому что “Россия - капиталоцентричная страна, и контроль над столицами обеспечивает легитимность власти, пусть даже чисто символическую”. Российский обозреватель приводит в пример сирийского лидера Башара Асада, который “контролирует только свой дворец в Дамаске”, но, тем не менее, считается президентом этой страны. Он добавляет, что Путин рассчитывает примерно на такое же понимание со стороны своих соотечественников и всего мира. По крайней мере, это будет держать в узде тех, кто находится под властью его режима, а новые военные округа защитят их. Ведь они “уходить не собираются и деваться им некуда”.

Но эта навязчивая ориентация на столицы с созданием особых военных округов может иметь неприятные последствия для Кремля, говорит Несмиянов. Те, кто живет за пределами этих столиц, “должны понять прямо сейчас, что никто им ни в чем не собирается помогать”. Они должны осознать, что они “все сами по себе. Режиму было наплевать на них в мирное время. А сейчас, во время войны, ясно, что если что, то и того меньше”. Если русские за МКАДом сделают такие выводы и решат, что осажденная крепость, о которой говорит Кремль, на самом деле их не включает, последствия для будущего Российской Федерации могут быть действительно ужасными.