Россия провоцирует международные конфликты-2

19:15 03 Сентябрь Киев, Украина

Ситуация в Приднестровье держит в напряжении не только Украину, поскольку является превосходным плацдармом для заброски диверсионных групп и «ихтамнетов» в Одесскую область, но и Западные страны, с учетом приближенности «ПМР» к странам ЕС.

Более того, россияне используют возможности Приднестровья для распространения российской пропаганды на часть Одесской области, не охваченной украинским телевидением.

Вооруженные силы

Что касается ситуации с вооруженными формированиями непризнанного Приднестровья, то, по разным данным, суммарно насчитывается около 10 тысяч человек, не учитывая безмерных возможностей РФ перекинуть любое количество «зеленых человечков», способных совершить любую диверсию, теракт или дестабилизировать ситуацию.

Более того, в 2020 году увеличилось количество военных учений, которые проводят ВС РФ на территории Приднестровья.

По словам молдавского военного эксперта Росиана Василой, все классические военные учения в Приднестровье проводятся в соответствии с директивами, утвержденными Западным военным округом РФ. Нет разделения на вооруженные формирования т.н. «ПМР» и отдельно российские подразделения, а только лишь оккупационные войска, которые проводят учения т.н. «Министерством обороны ПМР» под неусыпным контролем штаба Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Важно, что основное внимание во время учений сконцентрировано не только на подготовке диверсионных групп и организации стабильной связи, но и на детальной отработке боевых операций в условиях города.

Таким образом, подобные учения могут говорить о существовании реальной угрозы боевых действий по команде из Москвы. Первым сценарием может быть попытка отрезать Молдову от дельты Дуная с помощью подготовленных спецгруппировок. Вторым сценарием может стать масштабная операция по созданию коридора между Приднестровьем, аннексированным Крымом и оккупированной Донецкой областью вдоль Черного и Азовского морей.

Позитивный сценарий развития ситуации

Есть и позитивный сценарий развития ситуации для Украины: переживающая глубокий социально-экономический кризис, изнемогая от санкционных ограничений, а также измотавшись от дорогостоящих военных операций в Сирии, на Донбассе и других странах, РФ «оставляет в покое» Приднестровье.

Какой бы сценарий ни был выбран руководством Кремля, Запад на стороне Украины и Москва — это понимает!