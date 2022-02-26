Россия против всего мира: вторжение в Украину не поддерживает ни одна страна

20:35 26 Февраль Киев, Украина

Рано утром, 24 февраля 2022 года, Путин объявил о “военной операции в Украине”.

«Указ Путина о “военной операции в Украине” не что иное, как полномасштабное вторжение и объявление войны. По какой причине он не озвучивает это напрямую? Однозначно, чтобы оправдать агрессию для своего народа, потому как, весь мир, в том числе российские “союзники” признали, что Россия начала войну против Украины», - сообщают єксперты.

Война в Украине продолжается. С началом боевых действий Российской Федерацией были обстреляны объекты военной инфраструктуры.

«Военные силы Китая пересекли воздушное пространство и территориальные воды Тайваня. Вероятность вторжения КНР на остров склоняется к 100%. При этом США давно заявляли о поддержке правительства Тайваня и что в случае нападения Китая, будут помогать, вплоть до введения собственных военных сил», - сообщают политологи.

«В последнем своем видеообращении Путин четко дал понять Западу, что он не должен вмешиваться, иначе “почувствует на себе такой удар, который ранее не испытывал за всю свою историю”. Очевидно, что “предостережение” касалось военных сил НАТО», - говорят украинские политологи.

За ситуацией в Украине следят разведчики НАТО в воздушном пространстве нашей страны. Вопрос времени, когда одна из российских ракет может попасть в летательный аппарат военных Альянса.

«Необходимо понимать, что окончание олимпиады в Пекине стало началом войны в мире. Пока что, это локальные конфликты на Земле, но они имеют далеко идущие последствия. Путин не остановится на Украине и продолжит распространять свою агрессию до тех пор, пока не отвоюет земли бывшего соцлагеря, вплоть до разделения Германии на две части. Стратегия умиротворения и сдерживания агрессора не работает. Запад еще в силах подавить зарождающийся мировой кризис, однако для этого необходимы более решительные и, вероятно, более радикальные действия. В противном случае Путин воспримет это как слабость и продолжит наступление на запад. Военные части в Калининграде, также не зря доукомплектовывались долгое время», - пишут украинские политологи.