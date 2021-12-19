Россия продолжает милитаризировать Крым

17:28 25 Март Киев, Украина

В среду, 24 марта, с восточной стороны Керченского полуострова было замечено движение большой колонны российских войск вглубь Крыма.

Вся военная техника перемещалась днем. Среди техники очевидцами были замечены тралы с танками, в колонне своим ходом двигались БМП, заправочная техника в большом количестве, множество грузовиков с личным составом.

Военная техника двигалась в сопровождении военной дорожной инспекции. В обратном направлении очевидцы наблюдали уже пустые тралы, которые двигались в сторону Керченского моста.

Корреспонденты независимых СМИ поделились кадрами, где запечатлели еще две колонны техники с танками и военнослужащими, которые двигались из Феодосии в том же направлении по трассе «Таврида».

10 марта также была замечена колонна российских войск, которая двигалась по направлению к Севастополю.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, 24 марта на полигоне «Ангарский» проходили учения, поэтому и были переброшены войска: “Военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками учились вести оборонительные и наступательные действия в горно-лесистой местности… В ходе активной фазы учения, используя доразведку целей с помощью беспилотных летательных аппаратов, военнослужащие на бронетранспортерах БТР-80 блокировали условного противника, после чего танковые подразделения на Т-72Б3 уничтожили его огнем из орудий”.

Подобные учения уже проводились во время начала оккупации Донецкой и Луганской областей. Поэтому, представители генассамблеи ООН в декабре 2020 года, приняли усиленную резолюцию, чтобы прекратить милитаризацию Крыма и дальнейшую эскалацию конфликта.

В МИД России заявили, что имеют право вводить войска на территорию Крыма.