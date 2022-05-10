Россия продолжает милитаризацию полуострова

19:45 05 августа Киев, Украина

начнет покидать полуостров, тем самым оставляя его для нужд российских военных. В пользу этой теории говорит размещение Россией ядерного оружия на территории полуострова Крым.



Наращивание вооружения в Крыму , необходимо, скорее, для устрашения западных стран. Такого мнения придерживается большинство политических экспертов. Таким образом, Глобальная милитаризация полуострова продолжается. Страна оккупант намерена превратить Крым в одну сплошную военную базу. С этим могут быть связаны заведомо провальные попытки Кремля обеспечить водой крымчан. Ведь в связи с нехваткой ресурсов для выживания, местное население постепеннопокидать полуостров, тем самым оставляя его для нужд российских военных. В пользу этой теории говорит размещение Россией ядерного оружия на территории полуострова Крым.Наращивание вооружениянеобходимо, скорее, для устрашения западных стран.мнения придерживается большинство политических экспертов.образом, Путин старается заключать сделки с ЕС и США.

Тем не менее Россия успела зарекомендовать себя, как страна-агрессор с непредсказуемым нравом и милитаризация полуострова может нести реальную угрозу.

Сообщение о том, что оккупанты собирают или уже собрали ядерное оружие на полуострове, сообщили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Андрей Таран. А представитель главного управления разведки МО Вадим Скибицкий, в феврале 2021 года доложил, что оккупанты проявили интерес к объекту «Феодосия 13». Этот объект был построен еще в 50-х годах прошлого века по приказу Сталина и был сверхсекретным. Он расположен между Феодосией и Судаком. На нем уже хранились ядерные боеголовки, вплоть до ядерного разоружения Украины согласно Будапештскому меморандуму.



Однако российский военный эксперт Павел Лузин полагает, что размещение ядерных ракет не более чем часть информационной войны России. С его слов, Кремлю необходимо, чтобы Запад и Украина только думали, что атомные заряды размещены в Крыму. “ Их попросту некуда навешивать там ” , - подмечает Лузин, имея в виду носители.

В то же время Руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук возражает.



Эксперт убежден , что Россия уже доставила ядерное оружие на полуостров. Однако речь идет не о стратегических, а о тактических зарядах. Такие боеголовки может нести не только флот, но и авиация, а также артиллерия дальнего радиуса действия.

все говорит о том, что большое количество людей, Россия, вероятно, пожертвует местным населением, путем давления гуманитарным бедствием. Анализируя происходящее, такое положение дел невозможно отвергнуть. Как бы там ни было, Кремль наращивает и продолжит наращивать военную мощь в Крыму. Понимая, что полуостров не в состоянии напоить и прокормить такоелюдей, Россия, вероятно, пожертвует местным населением,давления гуманитарным бедствием. Анализируя происходящее, такое положение дел невозможно отвергнуть.

Водный кризис в Крыму сейчас играет только на руку оккупантам. Используя силу пропаганды, Россия убеждает местное население полуострова в том, что Киев, а не Москва виновен в нехватке воды. В тоже время “ Кремль делает все возможное и даже невозможное (поиск воды под Азовским морем), чтобы спасти людей ” . Таким образом, некоторая часть крымчан может быть успешно завербована в российскую армию.



Возможно, во время планирования аннексии Крыма, Россия предполагала о перекрытии Украиной Крымского канала, однако такой вариант был скорее на благо оккупантам, чем действовал против них.