04:27 23 июня Киев, Украина

Летний экономический форум в Петербурге когда-то был ярмаркой тщеславия российской роскоши и коррупции. Однако последнее собрание показало, что Россия не перестает деградировать и показывает все признаки устойчивого застоя.

Единственный почетный гость на “международном” экономическом форуме в Санкт-Петербурге был президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который стремился согласиться “со всем, что сказал товарищ Путин” и подписать декларацию об “усиленном стратегическом партнерстве” между двумя странами. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид также решил совершить рабочий визит, но воздержался от участия в путинском мероприятии.

Речь диктатора была полностью посвящена “положительным новостям” об экономических показателях России, которая, по его словам, все еще способна поставить объем вооружений, необходимый для поддержания армии и “обеспечения всеобщего процветания”. Он упомянул о низкой безработица, однако “случайно” забыл сказать, что это связано с беспрецедентной миграцией, отправкой населения на фронт и “успешной работой” росстата. Несмотря на реальную картину происходящего, используя скудную экономическую статистику и тщательно потасованные данные, Путин заявил об уменьшении зависимости от нефтяных доходов и преимуществах военных расходов. Требуется тщательный сбор разрозненных данных, чтобы точно оценить глубину экономической деградации России, но даже губернаторы самых бедных регионов не собираются возражать против сюрреалистичных баек своего диктатора.

Позже в своем выступлении Путин и вовсе рассказал о “бурном росте” - не только для хорошо подготовленной петербургской публики, но и для шумных “военно-патриотических” блоггеров, которые открыто ставят под сомнение смысл проведения подобных мероприятий во время войны. Официальные утверждения о том, что “полная” мобилизация не нужна и что военно-промышленный комплекс производит более совершенные системы вооружений быстрее, чем НАТО способны поставлять подобные системы Украине, могут быть убедительными для рьяных пропагандистов, однако не к “военкорам” и блогерам, находящимся в окопах.

Для крикливой шайки пропутинских “патриотов” даже легкое беспокойство, высказанное в Петербурге министрами кабинета Михаила Мишустина, равнозначно саботажу, но Путин сохраняет доверие к профессионалам, которым, пока что, удается сдерживать инфляцию, несмотря на быстрый рост бюджетных расходов. Он также неохотно отвечает на назойливые требования уволить Шойгу и начальника Генштаба Герасимова, несмотря на явную потерю инициативы на поле боя и сказки Минобороны России о “больших потерях украинцев” и “сотнях единиц уничтоженной западной техники”, в том числе, комплексов ПВО «Patriot», которых агрессор “уничтожил” больше, чем было поставлено Украине.

“Готовность” Путина к затяжной войне и его уверенность в том, что украинское наступление не имеет шансов на успех, оспариваются не только ура-патриотическими блогерами, но и некоторыми пропагандистами, утверждающими, что без ядерных ударов нельзя добиться победы. Что делает такие маргианльные высказывания более тревожными, чем обычный пропагандистский треп, так это то, что они подкреплены тщательным анализом силы и устойчивости западной поддержки Украины, которая должна быть подтверждена на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Путин пытается противостоять этому дискурсу конца света, ссылаясь на доктринальное положение о том, что ядерный ответ “теоретически возможен”, если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой, и, заявляя, что тактические ядерные боеголовки транспортируются в Беларусь. Тем не менее, строительство пункта хранения ядерного оружия в Беларуси не завершено, и нет никаких материальных подтверждений заявлению Путина. Несмотря на это, его стремление превратить ядерное оружие в полезные политические инструменты остается настойчивым и безответственным. Пока командование оккупантов убеждает диктатора в непроницаемости российских оборонительных рубежей, его ядерный блеф будет оставаться прозрачными. Тем не менее, прорыв может поставить на стол ядерные варианты.

Россия, похоже, устоялась на пути мобилизации для затяжной войны, направленной на истощение украинской воли к сопротивлению и подрыв единства Запада в противостоянии агрессии Кремля, которая не представляет угрозы для территории НАТО, но усугубляется риском ядерной эскалации. Эта желанная стабильность, тем не менее, по своей природе хрупка и подвержена внешним потрясениям. Российская экономика стремиться к медленной стагнации и деградации, а быстрое накопление глубоких проблем технологической отсталости и демографического спада лишь ускоряет эти процессы.

Путин, возможно, полагает, что его слова опровержения на экономическом форуме вытолкнут эти проблемы за горизонт стратегического планирования, которое рассчитано не более чем на несколько месяцев и основано на принципе надежной обороны. Российская линия обороны может казаться неприступной, но оккупанты в окопах настолько устали, что ждут приказа об отступлении. Стратегия самообмана, будь то экономическая или военная, обрекает Россию на цепную реакцию поражений, и спусковым крючком послужит успешное украинское наступление.