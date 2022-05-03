Россия приобретает страны, маскируя это помощью

05:11 03 декабря Киев, Украина





Президент России заинтересован лишь внешней политикой и намерен вписать свое имя в мировую политику как великий правитель. Ему абсолютно все равно, что происходит с россиянами внутри страны. Для того, чтобы налогоплательщики выполняли свой прямой долг перед страной он толкает популистские речи на многочасовых пресс-конференциях и только на них он обеспокоен судьбой народа. В последнее время российские СМИ вовсю рассказывают, как Путин выделил деньги то президенту Беларуси для поддержания экономики в трудной ситуации, то президенту Молдовы для обеспечения топливом сельхозтехники, то президенту Венесуэлы для развития нефтедобычи. Суммы траншей исчисляются миллиардами долларов, пока регионы в родной стране погрязли в нищете.Президент России заинтересован лишь внешней политикой и намерен вписать свое имя в мировую политику как великий правитель. Ему абсолютно все равно, что происходит с россиянами внутри страны. Для того, чтобы налогоплательщики выполняли свой прямой долг перед страной он толкает популистские речи на многочасовых пресс-конференциях и только на них он обеспокоен судьбой народа.

Так, к примеру, по данным РБК, Путин выдал кредит Лукашенко в размере 1,5 млрд долларов, для поддержки экономики в трудный для страны период. Однако необходимо учитывать, что это кредит выдан стране для рефинансирования остальных кредитов на сумму около 8 млрд долларов. Общее количество которых, с 2008 года равняется 8. Таким образом, внешний долг Беларуси растет и в конечном итоге Путин просто “купит” Беларусь . Такие капиталовложения позволяют размещать на территории другой страны российские базы, развивать бизнес и стирать границы. Де-юре – союзное государство, де-факто – часть России.

Кредит на сумму 200 млн евро был вынесен на рассмотрение для экс-президента Молдавии Игоря Додона, на поддержании экономики страны. Однако позже, конституционным судом кредит был аннулирован, так как противоречил конституции страны. Путин на этом не остановился и направил “гуманитарную” помощь в размере 500 млн рублей для покупки дизельного топлива для сельхозтехники. Стоит отметить, что Игорь Додон выступал за интеграцию с Россией в случае его победы на выборах. Не удивительно, что с первого дня своего правления он чуть ли не каждый месяц навещал господина Путина в Москве.

Президент Венесуэлы, Николас Мадуро, получил от Путина 6 млрд долларов для развития нефтяной промышленности после попытки государственного переворота в стране. Президент РФ понимал, что с авторитарным правителем он найдет взаимопонимание и не зря инвестирует деньги россиян. Не взирая на последствия для Москвы “доктрину Монро” и соответственно реакцию США он будет поддерживать диктатора до конца.

Путин ведет свою игру за банковский счет самой большой страны мира. Ему выгодно, чтобы в странах происходили государственные перевороты, менялась власть, наступал дефолт. Такие страны легко принимают “гуманитарную” помощь, которая в большинстве своем оседает в карманах тоталитарных правителей и так как власть в стране принадлежит им одним, больше ни с кем договариваться не приходится. Это не он дает кредиты странам, а страны дают рассрочку на их покупку.

К счастью у Молдовы неожиданно появился шанс вырваться от помощи Кремля. Там победила Майя Санду, которая нацелена на сотрудничество с Европой. Однако сможет ли она устоять перед финансовой “помощью” Москвы покажет лишь время.