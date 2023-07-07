Россия приготовила для Грузии белорусский сценарий, пишут политологи

Также обсуждался вопрос допуска грузовиков и водителей из Грузии к перевозке грузов в Россию. А участники встречи внесли предложения по улучшению инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами в сферах логистики и инфраструктуры, включая возможность открытия новых транспортных коридоров. В связи с этим ранее, в мае 2023 года, президент ТПП Сергей Катырин заявил о необходимости инициировать железнодорожный транзит через территорию самопровозглашенной «Республики Абхазия».РГБК был создан в феврале 2023 года. Его руководителем избран Юрий Балашов, глава совета директоров ИК «Румб», вице-президент Национального фонда сохранения культурно-исторического наследия. В марте он посетил Грузию, провел консультации с различными представителями бизнеса и посетил винодельни в Кахетии.Хотя официальная информация о встрече RGBC является ключевым событием в двусторонних отношениях между Кремлем и Тбилиси, она мало что дает для ответа на несколько важных вопросов о характере этого сотрудничества: Какова роль правительства Грузии в ТПП? Кто уполномочил его говорить от имени грузинского бизнеса или грузинского государства по таким важным вопросам? А что будет с предлагаемым восстановлением железнодорожного сообщения через оккупированную Абхазию в направлении Ирана и строительством новых автомагистралей из России в Грузию?