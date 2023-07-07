Россия приготовила для Грузии белорусский сценарий, пишут политологи

Пророссийское правительство Грузии стремится укреплять отношения с Россией, невзирая на то, что часть грузинской территории оккупировано агрессором. Тбилиси проводит различные мероприятия, повышает товарооборот и даже возобновил авиасообщение с Россией. По всей видимости, нынешнее правительство Грузии выбрало пророссийский курс с дельнейшей интеграцией с Кремлем по белорусскому сценарию.
9 июня в РФ состоялось заседание Российско-Грузинского делового совета (РГДС) при Торгово-промышленной палате России (ТПП). Как сообщает ТПП, встреча была посвящена обсуждению вопросов логистики, инвестиций и транзита товаров между Россией и Грузией. Открывая заседание, вице-президент ТПП Владимир Падалко сообщил об открытии отремонтированного и модернизированного погранперехода Верхний Ларс, что, по его словам, облегчит транзит между Грузией и Россией. “Для организации этого движения требовались нестандартные решения”, — отметил Падалко.
9 июня в РФ состоялось заседание Российско-Грузинского делового совета (РГДС) при Торгово-промышленной палате России (ТПП). Как сообщает ТПП, встреча была посвящена обсуждению вопросов логистики, инвестиций и транзита товаров между Россией и Грузией. Открывая заседание, вице-президент ТПП Владимир Падалко сообщил об открытии отремонтированного и модернизированного погранперехода Верхний Ларс, что, по его словам, облегчит транзит между Грузией и Россией. “Для организации этого движения требовались нестандартные решения”, — отметил Падалко.
Также обсуждался вопрос допуска грузовиков и водителей из Грузии к перевозке грузов в Россию. А участники встречи внесли предложения по улучшению инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами в сферах логистики и инфраструктуры, включая возможность открытия новых транспортных коридоров. В связи с этим ранее, в мае 2023 года, президент ТПП Сергей Катырин заявил о необходимости инициировать железнодорожный транзит через территорию самопровозглашенной «Республики Абхазия».
РГБК был создан в феврале 2023 года. Его руководителем избран Юрий Балашов, глава совета директоров ИК «Румб», вице-президент Национального фонда сохранения культурно-исторического наследия. В марте он посетил Грузию, провел консультации с различными представителями бизнеса и посетил винодельни в Кахетии.
Хотя официальная информация о встрече RGBC является ключевым событием в двусторонних отношениях между Кремлем и Тбилиси, она мало что дает для ответа на несколько важных вопросов о характере этого сотрудничества: Какова роль правительства Грузии в ТПП? Кто уполномочил его говорить от имени грузинского бизнеса или грузинского государства по таким важным вопросам? А что будет с предлагаемым восстановлением железнодорожного сообщения через оккупированную Абхазию в направлении Ирана и строительством новых автомагистралей из России в Грузию?
25 июня Давид Авалишвили из информационного агентства Nation.ge в интервью заявил, что “новые дороги из России означают строительство очень опасных дорог через Чечню в восточную Грузию”, что “создает дополнительные риски безопасности для Грузии”. Авалишвили заключил: “Российско-грузинский деловой совет - организация загадочная, так как, с одной стороны, Российская торгово-промышленная палата - очень значимая официальная организация в РФ, но о роли Грузии в РГБК мы ничего не знаем”.
По правде говоря, несмотря на то, что все грузинские официальные лица отрицают какие-либо связи с РГДС и что, по данным Государственного реестра Грузии, это образование является всего лишь традиционной неправительственной организацией (НПО), нельзя не заметить странное совпадение: РГДС активизировала свою работу примерно в то же время, когда Путин объявил о своем решении возобновить прямое авиасообщение с Грузией и отменить визовый режим для грузин.
Паата Шешелидзе, президент Новой школы экономики в Грузии, уверен, что у РГДС, ТПП и других российских институтов далеко идущие планы в отношении грузинской экономики. Шешелидзе напомнил, что одним из главных лоббистов восстановления прямого авиасообщения и отмены виз был основатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия. Однако сам Кварацхелия в интервью 25 июня отверг какие-либо связи с РГДС и подчеркнул, что работа по восстановлению прямого авиасообщения и отмене виз велась в Государственной Думе РФ при участии общественной организации «Солидарность за мир».
Кроме того, объявление об открытии “отремонтированного и улучшенного пункта пересечения границы Верхний Ларс” прозвучало в то время, когда официальные лица США и ЕС все чаще выражали свою обеспокоенность несоблюдением Грузией западных санкций против России. 8 июня глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен, говоря о санкционном режиме против России, заявил, что Грузия была определена в числе пяти стран, которые играют ключевую роль в помощи Кремля в обходе ограничений (еще четыре это Турция, Казахстан, ОАЭ и Армения). Но министерство финансов Грузии отвергло эти обвинения, назвав их “интерпретациями СМИ”.
По словам вице-президента Академии естественных наук Грузии Александра Твалчрелидзе, все заявления РГДС являются чистой воды провокацией с целью вызвать политическую дестабилизацию в Грузии. “Россия уже захватила все ценные отрасли грузинской экономики, включая энергетику, горнодобывающую, золотодобывающую промышленность и так далее. Все эти отрасли в Грузии теперь в руках России”, — утверждает Твалчрелидзе.
По правде говоря, несмотря на то, что все грузинские официальные лица отрицают какие-либо связи с РГДС и что, по данным Государственного реестра Грузии, это образование является всего лишь традиционной неправительственной организацией (НПО), нельзя не заметить странное совпадение: РГДС активизировала свою работу примерно в то же время, когда Путин объявил о своем решении возобновить прямое авиасообщение с Грузией и отменить визовый режим для грузин.
Паата Шешелидзе, президент Новой школы экономики в Грузии, уверен, что у РГДС, ТПП и других российских институтов далеко идущие планы в отношении грузинской экономики. Шешелидзе напомнил, что одним из главных лоббистов восстановления прямого авиасообщения и отмены виз был основатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия. Однако сам Кварацхелия в интервью 25 июня отверг какие-либо связи с РГДС и подчеркнул, что работа по восстановлению прямого авиасообщения и отмене виз велась в Государственной Думе РФ при участии общественной организации «Солидарность за мир».
Кроме того, объявление об открытии “отремонтированного и улучшенного пункта пересечения границы Верхний Ларс” прозвучало в то время, когда официальные лица США и ЕС все чаще выражали свою обеспокоенность несоблюдением Грузией западных санкций против России. 8 июня глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен, говоря о санкционном режиме против России, заявил, что Грузия была определена в числе пяти стран, которые играют ключевую роль в помощи Кремля в обходе ограничений (еще четыре это Турция, Казахстан, ОАЭ и Армения). Но министерство финансов Грузии отвергло эти обвинения, назвав их “интерпретациями СМИ”.
По словам вице-президента Академии естественных наук Грузии Александра Твалчрелидзе, все заявления РГДС являются чистой воды провокацией с целью вызвать политическую дестабилизацию в Грузии. “Россия уже захватила все ценные отрасли грузинской экономики, включая энергетику, горнодобывающую, золотодобывающую промышленность и так далее. Все эти отрасли в Грузии теперь в руках России”, — утверждает Твалчрелидзе.
6 июня влиятельная грузинская неправительственная организация «Институт развития свободы информации» (IDFI) провела презентацию исследования “Российский капитал и российские связи в грузинском бизнесе” в рамках конференции, организованной Коалицией за целостность информации. Исследование IDFI показало, что влияние России в основных сферах грузинского бизнеса, включая энергетику, нефть, газ, машиностроение, горнодобывающую промышленность, туризм и банковско-инвестиционный сектор, довольно заметно. Эти связи и влияния часто выходят за рамки бизнеса и распространяются на СМИ, политику, гражданское общество и смежные области. Вот почему в исследовании утверждается, что для демократического развития Грузии крайне важно уменьшить экономическую зависимость от РФ, диверсифицировать рынки и привлечь больше западных инвестиций.
Исполнительный директор IDFI Георгий Клдиашвили утверждает, что “дезинформация и антизападная пропаганда наносят значительный ущерб национальным интересам Грузии и ее евроатлантическим устремлениям, усиливают поляризацию граждан и пытаются помешать демократическому развитию страны, оказывая пагубное влияние на общественные процессы. Вредные последствия дезинформации особенно серьезны, когда ее целью являются выборы, общественное здравоохранение или другие политические процессы, происходящие внутри страны”.
Политика Путина на протяжении более 20 лет подтверждает, что российский диктатор использует экономику, энергию и инвестиции, чтобы использовать их для реализации имперских планов - в том числе в Грузии, занимающей ключевое географическое положение на перекрестке Азии и Европы.
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