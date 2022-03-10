Россия представила миру свои правила: не все готовы их принять

23:15 10 Июнь Киев, Украина

С 2014 года, большинство стран мира выставляют Россию как страну агрессора и угрозу мировой безопасности. Больше всего об этом говорят страны НАТО – основные идеологические и военные противники Кремля. Так может быть, вся риторика Запада необходима, чтобы выставить противника в дурном свете, а Россия, как сказал Владимир Путин, просто пытается защитить себя.

Активный период борьбы между США и Россией начался после окончания Второй мировой войны, когда влияние Англии стало ослабевать и Черчилль предупредил Трумена о мировой революции, которую затевает Советское правительство. С тех пор началась Холодная война и противостояние Запада и Востока.

После распада СССР, США официально победили в холодной войне. Наступил период, когда мир с облегчением выдохнул от напряжения вероятной ядерной катастрофы, которой пугали как американцы, так и советы.

Вскоре, уже в “свободной” России к власти пришел Путин, который, как оказалось, собирался продолжить Холодную войну с Западом, обвиняя страны НАТО в попытке изменить историю. Россия представила миру правила, которые готовы были принять далеко не все.

Тем не менее основными инструментами в идеологической Холодной войне как были, так и остаются шпионаж и пропаганда.

Основным аргументом Путина против Запада является постоянно расширяющаяся гегемония сил НАТО во главе с американцами. Это не лишено смысла. США, в действительности являясь сверхдержавой, стремятся завладеть все большими территориями. Этого хочет и Россия. Однако те методы и условия, при которых происходит распространение влияния заставляют задуматься, под чьим контролем хотел бы жить человек?

Сегодня можно видеть насколько строгими являются условия для принятия страны в НАТО или ЕС. Это ряд реформ, которые призваны усилить демократию в стране, истребить коррупцию и повысить социальные институты в обществе. Главным является и то, что страны самостоятельно изъявляют желание присоединиться к союзам, так как понимают, что выгоду получат абсолютно все слои населения.

Россия использует шантаж и военную мощь, а также привилегии правящей элите.