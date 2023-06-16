Россия плодит террористические организации: мнение экспертов

ЧВК «Вагнер» была признана транснациональной преступной группировкой. «Она была создана и выросла под покровительством Путина

Однако не только эта группировка выращена Кремлем. Россия , в прямом смысле слова, является “рассадником” террористических военизированных формирований», - пишут украинские эксперты в области политологии В конце марта 2023 года «The Moscow Times» опубликовала отчет с подробным описанием тех ультраконсервативных пророссийских формирований, которые воюют в Украине.

Одной из таких организаций является «Русское имперское движение» (РИД), которое занимается подготовкой добровольцев, желающих воевать на стороне агрессора. На базе РИД существует «Российский Имперский Легион» (РИЛ), который также был создан еще в 2014 году, во время начала войны в Украине.

В апреле 2020 года Государственный департамент США классифицировал РИД как “глобальную террористическую организацию особого назначения”, и правительство Канады последовало ее примеру, включив эту группу в список террористических организаций в 2021 году. Сами же “имперцы” описывают себя как “империалистическую, ультрареакционную, русскую православную, фашистскую, антилиберальную и антикоммунистическую организацию”.

Хотя РИД официально не поддерживается Кремлем, ему предоставляется "широкая свобода действий для взаимодействия с неонацистскими и ультраправыми экстремистскими группами на Западе". Члены РИЛ задействованы в различных районах боевых действий на территории Украины с февраля 2022 года, сообщают политологи, со ссылкой на открытые источники информации. Так, на видео, размещенном на Telegram-канале РИЛ 23 апреля, говорится о присутствии ее боевиков в районе Угледара. Интервью с боевиком РИЛ Владиславом Ефремовым, который утверждает, что потерял ногу в Угледаре после того, как наступил на мину, также было опубликовано 26 апреля.

«Россия создает, поддерживает, укрепляет силы нацистов среди собственного населения. Лживые утверждения Кремля о том, что агрессор, якобы, сражается против “нацизма” в Украине опровергаются как только обратить внимание, кто именно сражается на стороне оккупантов. Все они образовывают собой единую глобальную, транснациональную террористическую группировку. Весь мир должен знать об этом и объявить Россию страной-спонсором терроризма», — заявляют украинские политтехнологи, комментируя ситуацию.