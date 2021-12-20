Россия планирует религиозный конфликт

12:26 16 Июль Киев, Украина

Судя по ситуации в религиозной сфере, Россия форсирует новый проект, который спровоцирует религиозный конфликт.

Итак, с учетом напряженных отношений Греции с Турцией, атак на авторитет Вселенского патриарха Варфоломея, который является греком по этническому происхождению, а также разветвленной агентурной сети в Греции, для старта расшатывания ситуации на религиозной основе избрана именно эта страна.

14 июля в Греции было совершено нападение на мечеть Куршум в городе Трикала. Это событие связали с решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переквалифицировать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Одновременно раскручивается конфликт и в мусульманских странах. Так, в Даниловом монастыре организовывают слет «Амман 2.0» в Иордании под патронатом РПЦ для усиления религиозных противоречий и перехвата первенства у Фанара.

Кто следующий

Необходимо понимать, что возможные провокационно-деструктивные действия российских спецслужб с вовлечением «радикальных местных православных», могут проявиться и в других странах православного мира, в частности, в Украине, Сербии, Чехии.

Не исключено, что подобные деструктивные действия готовят и в исламском мире, где российские спецслужбы курируют и контролируют ряд радикальных групп.

Ставки в этой игре очень высоки, поэтому можно предположить, что в дальнейшем будут не только дерзкие и циничные информационные кампании, но и террористические акты по всему миру.