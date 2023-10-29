Россия переживает новый «афганский синдром»

В конце прошлого года Шойгу объявил, что 300 тыс. россиян были призваны в армию по мобилизации. О том, сколько погибло и сколько из них вернулось домой точно определить невозможно. Оценки разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч. Нечто подобное Россия пережила после войны в Афганистане. Вот только за полтора года войны с Украиной, агрессор понес потери больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Даже по самым скромным оценкам, которые были даны независимыми журналистами-исследователями, число потерь в нынешней войне уже вдвое превышают потери десятилетней войны в Афганистане. Согласно официальным данным советского руководства, в исламской республике погибло около 15 тыс. военнослужащих. Широко распространенные сообщения об “афганском синдроме” после той войны появлялись в российских СМИ на протяжении всей эпохи перестройки. В то время это было популярное определение того, что сегодня психологи называют “посттравматическим стрессовым расстройством”, которое типично для тех, кто пережил войну. Если ветераны не могут интегрироваться в мирную жизнь дома, они часто впадают в тяжелую депрессию и/или приносят “войну” в мирную жизни. В 90-е многие ветераны афганской войны стали членами преступных группировок.

После начала вторжения в Украину это явление вернулось в Россию. В декабре 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что “Россия не допустит повторения афганского синдрома и приложит согласованные усилия для реинтеграции уволенных военнослужащих обратно в гражданскую жизнь”. Однако симптомы “афганского синдрома” проявятся независимо от желания Кремля. Ситуация усугубится еще и тем, что нынешние оккупанты отличаются от афганцев. Тогда в Афганистан отправляли молодых, неопытных призывников. Сегодня агрессор активно вербует заключенных, которые имеют богатый криминальный опыт в прошлом. Стоит вспомнить хотя бы о том, что до пригожинского мятежа, глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что 32 тыс. бывших заключенных, отработавших контракт в наемнической организации, вернулись домой. Путин приказал пропагандистам не освещать преступления, совершаемые вернувшимися оккупантами, чтобы россияне их не боялись, поэтому многие случаи преступлений экс-боевиков стараются скрыть.

Вернувшиеся из Украины продемонстрировали склонность к совершению большого количества преступлений, однако местные власти не могут с ними ничего сделать, поскольку официально они считаются “героями и патриотами”. В Республике Бурятия эти бывшие “защитники Родины” терроризируют местное население. Однако для российских судов ветеранский статус обвиняемых по уголовным делам зачастую является “смягчающим обстоятельством” для окончательного приговора.

Таким образом, Кремль, по сути, поощряет распространение насилия в обществе, казалось бы, не осознавая, что такой подход может обернуться против путинского режима.