Россия отсрочила водный кризис на полуострове

20:13 21 июля Киев, Украина

Одним из городов в Автономной республике, который пострадал от наводнения сильнее всего, стала Керчь. В результате некоторые водохранилища Крыма были заполнены, что, со множеством оговорок, хотя бы на время, отсрочило водный кризис. Однако ущерб, вызванный стихией, до сих пор не устранен. В это же время в Керченском горсовете решили наградить чиновников, военных и коммунальщиков, за ликвидацию последствий наводнения.

По мнению керченского блогера Андрея Фурдик, ситуация с награждением очень напоминает советское время, когда руководители страны награждали друг друга за, казалось бы, рутинные обязанности.

К наградам страны оккупанта были представлены 144 человека. Среди них не было ни одного жителя Керчи, который в момент трагедии пожертвовал своим имуществом, финансами, временем, чтобы спасти незнакомых сограждан от стихии. Зато, в списках для награждений были замечены депутат горсовета Керчи Дмитрий Андропуло, ректор морского университета Евгений Масюткин, генеральный директор Крымских морских портов Николай Зеленкевич, управляющая делами местного горсовета Марина Мацкевич и многие другие.

Вопрос состоит в том, как можно награждать людей за выполнение их прямых обязанностей. Все вышеперечисленные, а также большинство из списка награждаемых “героев”, занимают высшие руководящие должности. Выходит, по мнению оккупационных властей, люди, обязанные долгом службы устранять последствия стихии, за государственный ресурс, отдавая приказы подчиненным, должны быть награждены. Тем более абсурдной эта ситуация выглядит, когда далеко не все проблемы после наводнения в Керчи были устранены. Заиленные дороги не посыпаны щебнем, ливневки не почищены, мусор не вывезен, ближайшая река Мелек-Чесме, заросшая камышом, не почищена.

Список на вручение наград должен пополниться, ведь в него еще не внесен Аксенов, который так “доблестно” плыл на лодке, “героически” осматривая масштаб трагедии.

Примерно также могут быть представлены к наградам уже федеральные власти, которые “героически решили” проблему с водообеспечением Крыма, пробурив несколько скважин, с непригодной водой, под дном Азовского моря.