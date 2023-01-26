Россия отправляет раненых воевать в Украине

«Все, кто имеет хоть какую-то власть в РФ, пользуются ею для собственного обогащения, не брезгуя даже жизнями и здоровьем своих подопечных», — считают аналитики западных стран.

По их мнению, несмотря на мобилизацию, агрессор испытывает дефицит военных на фронте, а потому, считают они, призыв в РФ не останавливался.

В ГУР Украины заявили, что вскоре она официально возобновится с новой силой.

«Примечательна и схема раздачи повесток. Она происходит планово. То есть, каждый военкомат должен мобилизовать конкретное количество человек, а кем будут эти люди, в каком качестве – военкомов не волнует. Отсюда неоднократно появлялись свидетельства, как повестки приходили даже людям с ограниченными возможностями в инвалидных колясках», - сообщается в открытых источниках информации Украины.

Такой же процесс наблюдается в военных госпиталях оккупантов. Невзирая на закон, который, очевидно, существует лишь для простых смертных, раненых россиян не долечивают и отправляют обратно в зоны боевых действий.

Об этом сообщают российские правозащитники, к которым обращаются, как ни странно, провластные СМИ и Союз комитета солдатских матерей. Сообщается, что оккупантов возвращают на фронт с оставшимися в теле осколками, после тяжелых ранений, без прохождения реабилитации и одобрения военно-врачебной комиссии (ВВК). Правозащитники подчеркивают, что это нарушает закон, а также полагают, что это делается с целью экономии, так как получившим тяжелые ранения полагаются дополнительные выплаты.

Принимая во внимания всю циничность и алчность Кремля, ни для кого не станет открытием, если выяснится, что деньги на раненых все же были выделены из бюджета. Однако генералы, вместе с командирами просто присвоили эти деньги себе. Вместе с тем, скорейшее возвращение на фронт недобитых оккупантов, повышает рейтинг отдельных командиров в глазах вышестоящего начальства.

«Также примечательно и то, что именно пропагандистские СМИ, а именно «РИА Новости» опубликовали эту информацию. Не исключено, что это очередной виток внутриполитической борьбы российских элит между собой. Блок радикалов, в лице Пригожина, Кадыров и Суровикина, который на днях был смещен с должности командующего войсками агрессора, остается на хорошем счету у диктатора Путина. Возможно, новая информационная атака поступила именно от этих маргиналов против их конкурентов из Минобороны РФ», - пишут украинские политологи..

Так или иначе, Россия в очередной раз подтвердила, что она может сражаться только с мирным населением и собственным народом. Отправленные на фронт тяжелораненые бойцы, чудо оставшиеся в живых, скорее всего, отправляются в самые горячие точки фронта, чтобы там перейти в разряд “пропавший без вести”. Таким образом, военное руководство агрессора сможет вдвойне сэкономить, ведь за пропавших без вести выплат родным не полагается.