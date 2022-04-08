Россия отказывается признавать отравление Навального

15:30 10 ноября Киев, Украина

Во второй половине августа, в одну из Омских больниц был доставлен Алексей Навальный. По предварительному заключение – отравление, по официальному заявлению – нарушение обмена веществ.

Алексей Навальный – российский блогер, политический деятель, глава фонда по борьбе с коррупцией, автор многочисленных расследований и ярый противник действующей власти в России. После очередной победы над партией Единая Россия в Томске, оппозиционер вернулся в гостиничный номер, собрал вещи и поспешил в аэропорт, позже, в самолете, ему стало плохо, поэтому пришлось совершить экстренную посадку в Омске. При первичном осмотре, врачи скорой помощи диагностировали отравления и вкололи Навальному атропин – противоядие от отравляющих веществ. Позже он был введен в искусственную кому и переправлен в Берлинскую больницу Шарите. Там, немецкие врачи смогли обнаружить в крови политика следы химического оружия “Новичок”. После этого, Германия потребовала объяснений от Путина.

Такую позицию немцев легко понять. В данный момент они намерены наладить хорошие отношения с Москвой. На заключительном этапе проект “Северный поток-2”. На кону стоит их репутация, как одного из сильнейших стран с демократическим и либеральными взглядами. И если выяснится, что по приказу Кремля было совершено покушение на политического деятеля то Германия будет выглядеть как страна поддерживающая абсолютно противоположные взгляды и способы правления.

Как известно, “Новичок” всегда стоял на вооружении российских спецслужб. Это уже 3-ий официально зарегистрированный случай отравления этим омерзительным химическим препаратом неугодных для Кремля людей. И 2-ой по счет случай, когда жертва попадает в больницу Шарите.

Именно поэтому немцы и начали делать запросы в Москву с просьбами объяснить, что же все таки произошло и кто отравил Алексея Навального?

Выяснилось, что за все время, с момента отравления и до сегодняшнего дня, в России никто даже не возбудил уголовного дела. Соответственно расследование никто не проводил. Путин подчеркнул, что Навальный мошенник и это очередной его “фокус”, направленный на то, чтобы привлечь к себе внимания. Никто его не травил и более того, никакого отравления и вовсе не было. Так же он очень четко дал понять, что все события которые происходят в России не касаются никого другого кроме россиян.

Такой ответ, мягко говоря, не удовлетворил европейских коллег, в связи с чем было приостановлено строительство газовой магистрали и поднят вопрос о полном прекращении строительства газопровода. Вот и ответ европейцев на заявление Путин. Все, что относится к правам человека – их касается.