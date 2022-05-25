Россия осваивает Арктику для испытания оружия

21:53 20 августа Киев, Украина

Правительство РФ утверждает, что армия - это ее главный козырь. Россия владеет передовыми технологиями, которые помогут им “защититься от врагов”. В Арктику перебросили “секретное” ядерное вооружение, которое планируют испытывать в условиях Крайнего Севера.

Испытания нового вооружения неизбежны. Они необходимы, чтобы в нужный момент военная техника сработала. Однако кроме громких слов главы Российского государства, инженеры, по всей видимости, не могут ничего вложить в свои творения. Военные испытания приводят не только к выходу из строя спецтехники, но и к потере человеческих жизней.

Так случилось, что 17 августа 2021 года, потерпел крушение военный образец самолета «Ил-112В». В результате машина взорвалась, а экипаж из трех человек погиб. Спустя несколько часов после катастрофы, федеральные источники начали говорить, что падение самолета было вызвано потерей управления экипажем. Между тем испытания проводили опытные летчики, у которых сотни летных часов за плечами и которые уже дважды поднимали «Ил-112В» в воздух.

В сети уже появилось видео, на котором видно, как правый двигатель самолета загорелся, после чего машина потеряла управления и врезалась в землю. Младший председатель технического совета «Ил» Николай Таликов несколько лет предупреждал о плохо спроектированных двигателях и о том, что они подведут в нужный момент, однако его никто не послушал. Другой авиаспециалист Вадим Лукашевич утверждал и о перевесе конструкции от 2 до 5 тонн, что является критичным для конструкции такого веса. По словам Лукашевича, на заводе работает молодое поколение инженеров, которые “не умеют конструировать как раньше”.

Катастрофа унесла жизни героев своей страны и опытнейших испытателей, однако теперь, их, вероятно, обвинят в произошедшем, а именно – “не справились с управлением”. Потому что российская военная промышленность “не может создать непригодное новейшее вооружение”.

Если при испытании «Ил-112В» погибли, пока что, 3 члена экипажа, то каков масштаб трагедии может быть в Арктике, куда отправили атомные подводные лодки, с “секретными” «Посейдонами» на борту. Беспилотные подводные лодки с ядерной боеголовкой могут не только уничтожить весь персонал военной базы РФ, но и привести к заражению Мирового океана.

Милитаризация Северного полюса Россией не пройдет бесследно. Это коснется рыбаков, промышленное мореходство, научных исследователей, заденет интересы других северных держав. Кремль в погоне за ресурсами и желанием вернуть статус сверхдержавы готов уничтожить природу.