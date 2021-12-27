Россия оштрафовала мировых гигантов Google и Meta

18:18 27 Декабрь Киев, Украина





Впервые российский суд



Мировой суд Таганского района Москвы осудил Google и Meta (бывший Facebook), за то, что они не удалили контент, запрещенный российским законодательством.Впервые российский суд оштрафовал мировые интернет-ресурсы на долю от выручки компаний за год. В частности, компания Google LLC была оштрафована на 7,22 млрд рублей, а Meta на 1,99 млрд рублей. Причиной этому стало повторное неповиновение мировых интернет-гигантов удалить запрещенный, согласно российскому законодательству, контент. Приговор еще не вступил в силу, так как у компаний есть 10 дней для обжалований. Далее, 60 дней для добровольной оплаты штрафа. Если в течение этого срока компании не выплатят указанные суммы, деньги будут взысканы принудительно.

Начиная с февраля 2021 года, Роскомнадзор выписывает штрафы и отправляет предупреждения на интернет-ресурсы. Тот контент, который Россия так настоятельно требует удалить – “призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста”. Тем не менее если смотреть на проблему шире, то речь идет не только о несовершеннолетних. Кремль продолжает бороться за контроль над интернетом в пределах своей страны.

Стоит отметить, что Роскомнадзор уделяет внимание именно информации о призывах на митинги, которую в большинстве случаев даже косвенно нельзя назвать таковой. В то же время, на просторах рунета куда больше вредоносного контента, чем оппозиционные митинги. Это и порнография, и ресурсы с жестоким и крайне жестоким содержанием, педофилия, продажа наркотиков, призывы к терроризму и т.д. Роскомнадзор беспокоят митинги.

Просторы интернета, пока что, не могут контролироваться Кремлем на 100%. Именно благодаря мессенджерам, рекламным площадкам, форумам, отдельным сайтам, люди могут договариваться о предстоящих сборах, обсуждать темы неугодные власти, создавать оппозиционно настроенные общества, проще говоря, выбиваться из-под действия зомбопропаганды. Для Кремля это является наивысшей мерой опасности, угрожающей национальным интересам.

Смена власти в России не может обсуждаться никем и никогда. Только если эти перемены не входят в программу Путина и единороссов. На все остальные правонарушения в интернете будут смотреть “сквозь пальцы”. Свободы слова, действия и даже мышления не может существовать при путинской власти.