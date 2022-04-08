Россия объявила новый военный призыв: эксперты назвали это уничтожением поколения

21:02 06 апреля Киев, Украина

31 марта в РФ объявили, что в течение следующих трех месяцев в вооруженные силы оккупантов будет призвано 134 500 человек и уволено такое же количество лиц, отслуживших свой срок. У агрессора всегда были проблемы с призывом два раза в год: молодые люди и их семьи боятся идти в армию вечно воюющего государства; с другой стороны - потеря такой большой доли и без того сокращающегося молодого поколения, оказывает серьезное влияние на экономику агрессора.

В этом году проблема призыва усугубилась еще по двум причинам. Во-первых, население страны-агрессора опасается, что они или их сыновья будут отправлены умирать в Украину. Во-вторых, резерв потенциальных военных преступников сократился из-за массового бегства за границу многих молодых людей, особенно наиболее образованных специалистов. В результате, по словам одного московского обозревателя, на этот раз проект “угрожает превратиться в молчаливый референдум” о доверии общества к оккупационным силам, а также к Кремлю. Как минимум, это поставит под сомнение способность рашистов провести весенний призыв и вполне возможно, что это вызовет новое недовольство населения, особенно если власти попытаются выполнить свои квоты типично жесткими методами.

Большинство жителей страны-агрессора боятся, что призывники будут отправлены погибать в Украину, чтобы компенсировать потери оккупантов на полях сражений. 29 марта Шойгу пообещал, что “никаких призывников на войну отправлять не будут”. Но ему не верят даже самые преданные путинисты потому, что в начале марта, оккупанты признали отправку срочников в Украину. Аналитики говорят, что один из шагов, который Кремль может предпринять, чтобы попытаться свести к минимуму такие опасения - попытаться добиться “крупной победы” или даже положить конец войне до кульминации текущего периода призыва.

Возвращение оккупантов, которые, в порядке прохождения срочной службы были отправлены в Украину и могут рассказать о том, что там происходило и происходит на самом деле, вызовет новые протесты против войны. Эти протесты, в свою очередь, безусловно, заставят молодых людей переосмыслить свою готовность служить в рядах силы, которая ставит под угрозу их выживание.

Подобные демонстрации и уличные митинги особенно вероятны в нерусских частях страны и в сельской местности. Во многих нерусских республиках местная полиция часто является лучшим работодателем для молодых людей, которые там живут, но этот путь требует, чтобы они сначала отслужили в армии. В селах, особи мужского пола также не видят иных альтернатив, кроме военной службы, чтобы избежать растущей бедности в своих общинах. Если они изменят свое мнение из-за того, что услышат об Украине, это может, в том числе, создать серьезную проблему для военного командования.

Упомянутые проблемы всего лишь вершина гораздо более серьезного демографического кризиса страны-агрссора. Во всей массе призывного возраста 18 - 27 лет сейчас больше людей, чем в последние годы, но увольнение их с работы для службы в армии, вероятно, будет иметь более серьезные последствия из-за других факторов. Во-первых, рашистскому командованию нужны более образованные молодые люди, которые легче обращаются с технологически сложным оружием. Но война “бункерного” и последовавшие за ней санкции Запада за последний месяц вызвали массовую утечку мозгов из страны-агрессора: многие наиболее образованные молодые люди, особенно работающие в IT-секторе, уехали жить за границу. Очевидно, что никто из них не вернется служить в армию. Опасения, что уедет еще больше, побудили Кремль предоставить специальные отсрочки от призыва IT-специалистам, тем самым еще больше сократив размер призывного потенциала оккупантов.

Кроме того, массовый отток трудовых иммигрантов затрагивает и другую часть нынешнего призывного возраста агрессора - менее образованных, которые являются первыми кандидатами на замещение освободившихся рабочих мест неквалифицированной рабочей силы в экономике. С начала пандемии, уехали более пяти миллионов иностранных гастарбайтеров. А из-за обвала обменного курса российского рубля в сочетании с другими последствиями западных санкций, по прогнозам, еще пять миллионов человек вернутся домой в ближайшие несколько месяцев. Таким образом, армия оккупантов будет конкурировать за молодых рашистов, которые могут занять эти низкоквалифицированные гражданские должности. Если этих людей заберут военные, экономика рашистов коллапсирует еще быстрее.

На доступность призывников в основной возрастной группе также влияет продолжающееся влияние пандемии COVID-19. В целом молодые рашисты пострадали меньше, чем пожилые. Тем не менее, часть из них умерла, а другие страдают либо от затяжных последствий этой болезни, либо, что чаще, от невозможности найти лечение других недугов.

Чтобы выполнить свои квоты, военкоматы агрессора, скорее всего, будут стремиться принять на военную службу молодых людей, которые должны быть отсрочены по медицинским показаниям. Но это будет означать, что в будущем у военных рашистов возникнут дополнительные проблемы, в том числе недовольство властью среди местного населения.