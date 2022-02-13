Россия не сможет завоевать Украину, мнение российских военных

19:37 13 Февраль Киев, Украина

Многие российские пропагандисты в последние недели были все более агрессивны, предполагая, что их страна может легко победить и оккупировать Украину. Однако в СМИ появился и противоположный нарратив: а именно, два российских военных эксперта и специалист Академии наук по вопросам безопасности, связанным с Украиной, поставили под сомнение утверждение о том, что России сможет “легко разгромить украинские силы в полевых условиях”. Они рассказали о фатальных последствиях для Российской Федерации в долгосрочной перспективе.

Первое из этих несогласий выразил, казалось бы, приверженец Кремля Михаила Ходарёнок, полковник в отставке, ранее занимающий должность старшего офицера в Главном оперативном управлении Генштаба России. Ходаренок, не является противником использования российских военных сил для продвижения национальных интересов страны тем не менее заявил, что Кремль должен смотреть правде в глаза, а не жить в мире фантазий. “Это особенно верно, когда речь идет о возможном вооруженном наступлении на Украину”, - написал он в «Новом военном обозрении».

Полковник Генштаба в отставке опровергает утверждения тех, кто говорит, что Россия может победить Украину за считаные часы, кто говорит, что украинцы не будут воевать, кто настаивает на том, что российские войска будут встречены украинцами как освободители, и кто верит, что Запад ничего не предпримет, чтобы помочь Киеву или навредить России. Ни одно из этих утверждений не выдерживает тщательной проверки, утверждает Ходаренок. Во-первых, пишет бывший старший офицер Генштаба, украинцы будут воевать. Они сделали это в 2014 году, вынудив Москву отказаться от планов отделения так называемой «Новороссии» от территории юго-востока Украины. Во-вторых, сегодня украинцы более враждебны к России, чем семь лет назад и их армия лучше обучена и оснащена. В-третьих, российская огневая мощь, хотя и подавляющая, не сможет уничтожить все украинские силы или предотвратить появление серьезного партизанского движения украинцев, если РФ удастся оккупировать большие участки страны. В-четвертых, контроль России над небом не гарантирует победы - как русские должны помнить по Афганистану и первой чеченской войне. И в-пятых, российская военная угроза не только объединила Запад так, как Кремль не ожидал, но и подвигла альянс активнее поддержать Украину, что, безусловно, поможет Киеву и нанесет ущерб российским силам.

Второй выпад против возможности расширения Россией своего вторжения в Украину исходит от генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, который в качестве главы Всероссийского офицерского собрания написал обращение к российскому народу. Эта группа ветеранов до сих пор последовательно поддерживала укрепление российских вооруженных сил и использование их для демонстрации силы и в прошлом критиковала российские правительства за то, что они не сделали этого раньше. Тем не менее в своем послании Ивашов ясно дает понять, что не верит, в реальную победу в Украине. Даже если она одержит военный триумф в первом раунде, Россия встанет на путь катастрофы из-за международной изоляции и жестких санкций. Председатель Всероссийского офицерского объединения говорит, что такой авантюризм приведет к “окончательному разрушению российской государственности и уничтожению коренного населения страны”.

Комментируя слова Ходаренока и Ивашова, обозреватель «Росбалта» Иван Преображенский пишет, что завоевание Крыма, которое заставило большинство российских аналитиков, таких как Ходаренок, и национал-патриотов, таких как Ивашов, поддерживать Путина практически по всем вопросам, уже не работает. До сих пор Кремль не дал комментарии по поводу выражения хотя бы одного из офицеров в отставке. В Кремле, конечно, понимают, что взгляды этих двух экспертов разделяют и другие военные, но, как утверждает обозреватель «Росбалта», непонятно что Кремль будет делать дальше. “Чем менее адекватным окажется официальный ответ, тем больше вероятность того, что эта проблема серьезна и власти просто не знают, как ее устранить, кроме как силовым путем. Ведь именно так Кремль в последнее десятилетие решает большинство своих проблем как внешних, так и внутренних”, - заявил Преображенский.

Наконец, третье предупреждение Кремлю исходит не от военного специалиста, а от аналитика Академии наук по Украине – Виктора Мироненко, которое представляет собой реальную оценку специалиста. Он утверждает, что любой, кто думает о вторжении в Украину сейчас, должен помнить, что Красной Армии, находившейся на пике своего могущества в конце Второй мировой войны, потребовалось “почти десятилетие”, чтобы усмирить Западную Украину, и что вторжение в нее сейчас может привести к “русскому Вьетнаму или новому Афганистану”.

Эти три критических замечания сами по себе, конечно, вряд ли повлияют на Путина, если он уже принял фатальное для себя решение. Но они говорят о двух факторах, которые следует понимать. Во-первых, российские военные не так преданы Путину, как думают многие в России и на Западе. Во-вторых, те, кто сейчас на стороне Кремля, предостерегают от дальнейшей эскалации конфликта. Даже часть российских военных не готовы к войне по ряду причин, которые в дальнейшем уничтожат Российскую Федерацию, как государство.