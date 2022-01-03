Россия намеренно препятствует урегулированию конфликта

20:06 27 Апрель Киев, Украина





“Наращивание российских войск, которое происходит сейчас, является ещё более массовым, чем в 2014 году. Это означает, что мы не можем исключать ни одного сценария. Мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новый этап агрессии против Украины. Но, очевидно, что они будут уже готовы сделать это через несколько недель”, - заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Известный журнал опубликовал снимки со спутника, на которых видно, как Москва целенаправленно препятствует установлению мира на Донбассе. К такому решению пришли на заседании ПАСЕ. Постоянное и необоснованное перемещение российских военных сил к границам Украины неминуемо ведет к эскалации.“Наращивание российских войск, которое происходит сейчас, является ещё более массовым, чем в 2014 году. Это означает, что мы не можем исключать ни одного сценария. Мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новый этап агрессии против Украины. Но, очевидно, что они будут уже готовы сделать это через несколько недель”, - заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Известный журнал опубликовал снимки со спутника, на которых видно, как Россия размещала свои войска на границе с Украиной:



-несколько самолетов Су-30 в Крыму, которых не было в марте;

-новая военная база под Воронежем с многочисленной военной техникой и полевыми госпиталями.





Также, российское военное командование с 20.04 усилило вербовку местного населения на Донбассе.



США призвали Россию разблокировать Керченский пролив, через который Россия запретила перемещение военных и гражданских иностранных судов. По словам представителей Госдепа, блокировка прохода для судов это очередной акт агрессии против Украины.



В связи с этим, а также другими многочисленными нарушениями России в отношении Украины, граждан на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма, угрозе всеобщей безопасности, ключевые страны дали свое согласие на участие в Крымской платформе. "То, что Великобритания, Канада, Соединённые Штаты, Турция, Франция, Польша, страны Восточной Европы выразили заинтересованность, создаёт необходимые предпосылки для присоединения других стран к этой инициативе. Но нужно сказать, что практически все ключевые страны выразили заинтересованность в присоединении, и, по крайней мере, декларировали своё участие на высоком дипломатическом уровне", - рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Напомним, что Крымская платформа призвана повысить эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответить нарастающим вызовам в сфере безопасности, усилить международное давление на Россию, предупредить дальнейшее нарушение прав человека и защитить жертв оккупационного режима, а также достигнуть главной цели - деоккупации Крыма и возврата его Украине.