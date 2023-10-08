Россия намерена заморозить войну, считют аналитики

15:09 08 октября Киев, Украина

Неудачи агрессора сказываются на отношении Кремля к войне. Если в начале вторжения, в мечтах о “демилитаризации” и “денацификации” выдвигались требования с позиции силы, то теперь положение дел на фронте изменилось, тогда, как на политической арене поддержка Украины остается на прежнем уровне.



«Россия откровенно терпит поражение на всех полях сражения. Во-первых, ВСУ продолжают наступление и не дают противнику перехватить инициативу. В ожидании F-16 и дальнобойных ракет, которые значительно укрепят позиции наших защитников, украинцы отвоевывают свои территории метр за метром в то время, как оккупанты от наступления перешли в глубокую оборону и на сегодняшний день строят планы лишь касательно удержания ранее захваченных населенных пунктов.



Во-вторых, Запад не намерен останавливать поддержку Украины, вне зависимости от спекулятивных высказываний отдельных представителей западного политического истеблишмента. ВСУ все также продолжают получать оружие от стран НАТО, а Киев уже начал производство дронов и вскоре в Украине должны построить предприятия по постройке и модернизации более сложной военной техники. Кроме того, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского, что коалиция трансатлантического альянса мобилизует заводы по производству боеприпасов, чтобы исключительно обеспечивать потребности ВСУ.



В-третьих, стремление Киева присоединиться к ЕС уже не кажутся фантастикой. Безусловно, Украине следует пройти сложный и долгий путь, прежде чем европейское сообщество решит, что наша страна готова занять место в Европейском Союзе. Однако дискуссии на эту тему не утихают, и Глава Европейского Совета Шарль Мишель на днях заявил, что



В тоже время, Россия остается в изоляции, и никаких перспектив на улучшение положения для Кремля нет. За последние несколько месяцев цены на нефть резко подскочили, однако для России это не дало никакого значимого профицита, ведь надежда В-третьих, стремление Киева присоединиться к ЕС уже не кажутся фантастикой. Безусловно, Украине следует пройти сложный и долгий путь, прежде чем европейское сообщество решит, что наша страна готова занять место в Европейском Союзе. Однако дискуссии на эту тему не утихают, и Глава Европейского Совета Шарль Мишель на днях заявил, что Украина может присоединиться к ЕС уже к 2030 году, невзирая на то, закончится война или нет. Вероятно, прогноз Мишеля достаточно оптимистичный, ведь кроме необходимых реформ и их выполнения, не все зависит от Украины. Например, Венгрия до сих пор остается, грубо говоря, сателлитом России, в связи, с чем блокирует передачу военной и финансовой помощи от Европейского Союза. Очевидно, что пока страной управляет правительство Орбана, Будапешт продолжит блокировать любые инициативы, связанные с поддержкой Украины. Об экономических плюсах и минусах присоединения к ЕС можно говорить долго, однако, для нас это, прежде всего гарантии безопасности, способные защитить от повторного вторжения агрессора или оккупации новых территорий.В тоже время, Россия остается в изоляции, и никаких перспектив на улучшение положения для Кремля нет. За последние несколько месяцев цены на нефть резко подскочили, однако для России это не дало никакого значимого профицита, ведь надежда Путина Китай и Индия закупают российское топливо по большим скидкам. Кроме того, Нью-Дели и вовсе стал сокращать импорт нефти из России, заключив новое соглашение с Саудовской Аравией.



Китай, в свою очередь, начал продавливать Кремль на предоставление дополнительной скидки на российский газ. Но, что более важно, Пекин беспрепятственно скупает новые территории РФ, инвестируя в региональный бизнес без согласия Путина. Диктатор ничего не может сделать, так как любые отказы Китаю явно повлекут ухудшение отношений двух стран. А это означало бы потерю главного “союзника” для России.



Агрессор также теряет свое влияние на Южном Кавказе. После очередного обострения в так называемом Нагорном Карабахе, Азербайджан полностью захватил регион. Ереван остался без поддержки Кремля, на которую законно рассчитывал, ссылаясь на доктрину ОДКБ – пророссийского военного объединения, которое должно было стать аналогом НАТО. В результате, Армения все больше отдаляется от России в сторону Запада. Страна уже ратифицировала Римский статут и теперь готова арестовать Путина, если он решит там побывать.



Более того, диктатор не осмеливается приезжать даже в те страны, где Римский статут не был ратифицирован, кроме, пожалуй, Северной Кореи. Но сближение с другой страной-изгоем также в полной мере дает понять, насколько деградировала Россия.

Экономическая ситуация у агрессора заставляет всех содрогаться. Экономисты прикладывают титанические усилия, чтобы ненадолго сдержать курс рубля у отметки 100 рублей за доллар. Но уже в ближайшем будущем, а именно до выборов президента 2024 года, рубль может коснуться 120 рублей за доллар. Трудно загадывать падение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Еще более панические настроения в России вызывает рынок недвижимости. Об этом написана отдельная статья «Российский рынок недвижимости вскоре может взорваться». Если вкратце, то страна-агрессор приближается к опасному “пузырю”, подобному тому, что образовался в США к 2008 году. Мир до сих пор полностью не оправился от последствий финансового кризиса с того времени. Обвал рынка недвижимости в России не будет иметь таких же последствий для других стран, о чем также упоминается в статье. Однако трудно вообразить, что произойдет внутри самой России», - сообщают западные эксперты, проанализировав сложившуюся ситуацию.



Все это вынуждает агрессора искать способы прекратить войну. Стоит отметить, что большинство российских элит давно бы это сделали, если бы не Путин и его узкий круг чекистов. Более того, многие согласились бы практически на любые условия и уж точно были бы согласны на возврат всех украинских территорий, что является первостепенным условием для Украины.

Так как у диктатора своя реальность, он не намерен завершать войну. На сегодняшний день пропагандистам спущены методичка, согласно которой они должны распространять нарратив о необходимости начала “мирных переговоров”. Но даже если предположить, что мир, а главное Киев, согласились бы на это, заключение каких-либо договоров с агрессором не стоит даже тех листов бумаги, на которых будут записаны условия. Все, чего сейчас требуется России – передышка и частичное снятие санкций, чтобы через время ударить по Украине с новой силой.



Именно заморозки войны добивается Путин. В Кремле осознают, что последствия затяжной войны неизбежно приведут к их проигрышу. Об этом, в том числе косвенно говорит недавнее заявление Шойгу, где он заверил, что война закончится в 2025 году. По всей видимости, после 25-го года, дальнейшая судьба России находится в широчайшем диапазоне мало предсказуемых вероятностей, где с одной стороны агрессор не в силах обеспечивать экономическую стабильность, а с другой РФ полностью переходит под контроль Китая.